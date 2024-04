El Tribunal Supremo parece escéptico ante el reclamo de inmunidad absoluta de Donald Trump

La mayoría de los jueces no parecían abrazar la reclamación de inmunidad absoluta que detendría el enjuiciamiento de Trump por parte del abogado especial Jack Smith, acusado de conspirar para anular su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden . Pero en argumentos que duraron más de dos horas y media en la primera consideración del tribunal de cargos penales contra un expresidente, varios jueces conservadores indicaron que podrían limitar cuándo los expresidentes podrían ser procesados, sugiriendo que el caso podría tener que ser devuelto a tribunales inferiores antes de que pudiera comenzar cualquier juicio.

El activo interrogatorio de los nueve jueces dejó la fuerte impresión de que el tribunal no se dirigía al tipo de decisión rápida y consensuada que permitiría que un juicio comenzara rápidamente.

Los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dos de los tres designados por Trump para el alto tribunal, y Alito dijeron que su preocupación no era el caso contra Trump, sino el efecto de su fallo en futuras presidencias.

El tribunal se ha movido muy rápidamente en casos anteriores relacionados con el poder presidencial, decidiendo el caso de las cintas del Watergate contra el presidente Richard Nixon tan sólo 16 días después de los alegatos. A principios de este año, los jueces tardaron menos de un mes en decidir por unanimidad que los estados no podían expulsar a Trump de las urnas.

Trump, el primer expresidente acusado de delitos, había dicho que quería estar en el Tribunal Supremo el jueves. En cambio, estaba en un tribunal de Nueva York, donde está siendo juzgado por cargos de falsificación de registros comerciales para ocultar información perjudicial a los votantes cuando dirigió pagos de dinero a una ex estrella porno para silenciar sus afirmaciones de que habían tenido un encuentro sexual.

Sauer argumentó que los ex presidentes tienen derecho a la inmunidad absoluta por sus actos oficiales. De lo contrario, dijo, los procesamientos por motivos políticos de los ex ocupantes del Despacho Oval se convertirían en rutina y los presidentes no podrían ejercer como comandantes en jefe si tuvieran que preocuparse por acusaciones penales.