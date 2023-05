El exsenador Cirilo Tirado indicó, este jueves, que no aspirará al escaño que deja vacante la renunciante senadora por el distrito de Guayama, Gretchen Hau.

“Luego de un análisis profundo y ante el llamado de líderes y de la base tomé la decisión de no aspirar al escaño que deja vacante la senadora Hau por razones profesionales y personales. En este momento me encuentro levantando una empresa en la que me ha ido muy bien”, apuntó Tirado, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Tirado fue senador por el Partido Popular Democrático (PPD) por cinco términos. En el 2020, Tirado decidió no postularse para regresar a la práctica privada y desempeñarse como ingeniero.

De hecho, dijo que la empresa incipiente en la que trabaja es con la inspección de elevadores y consultoría en el campo ambiental.

“No creo que en estos momentos, luego de haber dado el paso fuera de la política, que retornar sea una opción buena para mí y mi familia”, sostuvo Tirado, quien consideró aspirar al escaño al que renunció Hau.

Hau renunció como senadora del distrito de Guayama para convertirse en representante por el distrito 29 de Cidra y Cayey, que quedó vacante a finales de abril tras el deceso de José Aníbal Díaz Collazo.

El PPD abrió ayer el proceso para la radicación de candidaturas para llenar vacante. El proceso culmina este sábado al medio día.

El partido se propone llenar la vacante mediante una asamblea de delegados en los municipios que comprenden el distrito de Guayama, según ha dicho el secretario general de la colectividad, Luis Vega Ramos. La asamblea de delegados se llevará a cabo en el comité central del PPD en San Juan el próximo sábado, 20 de mayo.

Hasta ahora han mostrado su interés en la vacante el exsenador de Guayama, Ángel Rodríguez Otero; Héctor Santiago Torres, residente de Salinas y expresidente de la Juventud Popular Nacional, durante la presidencia de Carlos Delgado Altieri. La exrepresentante a la Cámara, Carmen “Ciela” González también es mencionada como posible aspirante al igual que Roberto Colón, director de Obras Públicas del Municipio de Cidra y Juan Carlos Figueroa, administrador del Municipio Juana Díaz. Asimismo, el excomisionado electoral del PPD, Eder Ortiz, se menciona como otro aspirante.