Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

La comisionada residente y precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González, afirmó este viernes que, una vez complete el proceso de certificación de la colectividad, conseguirá los endosos requeridos “en tiempo récord”.

“Para poder recogerlos, el comité de evaluación del partido tiene que certificarme, y eso no ha ocurrido. Cuando eso ocurra, yo te aseguro a ti que yo recogeré los endosos en tiempo récord, porque gente de más tengo para hacer ese endoso”, expresó durante una conferencia de prensa en su oficina en San Juan tras reunirse con líderes de residenciales públicos.

PUBLICIDAD

La cantidad de endosos requeridos por ley es 8,000, según el Código Electoral.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó, el jueves, la candidatura del gobernador Pedro Pierluisi a la reelección, lo que convierte el mandatario en el primer candidato certificado por el ente, en la carrera a la gobernación por el PNP. Pierluisi aseguró que sobrepasó los 8,000 endosos en 24 horas.

González dijo que “es muy normal” que Pierluisi cuente con los endosos, al señalar que el mandatario oficializó sus aspiraciones el día que comenzó el período de radicación de candidaturas del PNP, el pasado 1 de octubre.

“Ya la campaña empezó, y me van a tener de contrincante en esa primaria, y el pueblo de Puerto Rico tendrá una oportunidad para escoger otro candidato a la gobernación por el PNP”, sostuvo la comisionada residente.

González oficializó, el pasado domingo, su precandidatura a la gobernación bajo la Palma, acompañada de quien espera sea su compañero de papeleta, el exsecretario de Estado Elmer Román, durante una actividad frente a la Casa Museo José Celso Barbosa, en Bayamón.

El Pentágono confirmó recientemente que Román, quien es subsecretario adjunto de Defensa para la Integración de la Misión, puede continuar en el cargo mientras aspira al puesto de comisionado residente.

El director de campaña del gobernador, Edwin Mundo, ha cuestionado las credenciales de Román. Por su parte, Pierluisi, quien no ha anunciado a quién prefiere como compañero de papeleta, ha dicho que Román “no es conocido como un defensor de la estadidad, no ha hecho, que se sepa, nada en concreto a favor de la estadidad”.

“Me parece que le tienen pánico y le tienen temor al capitán Elmer Román”, expresó González. “Si fuera insignificante su labor, si su resumé no fuera importante, si su capacidad no fuera suficiente, nadie estuviera hablando de él. Evidentemente, yo conseguí a un candidato a comisionado residente que va a poder hacer el trabajo en equipo conmigo, que tiene una visión... Que se encarguen ellos de su campaña, que yo me encargo de la mía”, subrayó.