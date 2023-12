Acompañada de quien será su compañero de papeleta, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, oficializó este domingo su precandidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) con una actividad en la que cuestionó a la administración de Pedro Pierluisi y prometió un gobierno “sin burocracia” y mayor fiscalización al contrato de LUMA Energy.

“Luego de escucharlos durante este tiempo, hoy vengo aquí, a decirles de frente, que escuché el reclamo y por eso aspiro a convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico”, fueron parte de las primeras expresiones de González, quien llegó a la tarima, ubicada cerca a la Casa Museo Celso Barbosa, en Bayamón, a eso de las 11:30 a.m.

“Estoy aquí para decirles, no solamente que estoy disponible, que tengo sed de ganar. Tengo sed de devolverle la confianza y la fe a nuestra gente en un PNP que vuelva a sus raíces ideológicas… y donde lo primero sea el pueblo, el pueblo y el pueblo, y nadie más. Esa es la razón por la que estamos aquí”, afirmó González, provocando la algarabía de los simpatizantes que llegaron al lugar.

“Aquí hay mas gente que en el lobby”, dijo, en clara referencia a la actividad celebrada por Pierluisi en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, el pasado 1 de octubre, en la que formalizó su aspiración a la reelección. Mientras González hablaba, de fondo se escuchaba el tema “Dura”, de Daddy Yankee.

En tarima la esperaba su compañero de papeleta, el exsecretario de Estado Elmer Román. Junto a él también estaban los alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; Manatí, José Sánchez; Lajas, Jayson Martínez; y sus homólogas de Gurabo y Vega Alta, Rosachely Rivera y María Vega, respectivamente. También la acompañó el expresidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez y la representante por el distrito de Bayamón, Yashira Lebrón.

En el lugar, también se encontraban cientos de simpatizantes, incluyendo varias delegaciones de empleados públicos del Departamento de la Familia, el Cuerpo de Bomberos y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), entre otras agencias.

“Nuestra base y nuestra gente siente que los políticos no los escuchan, no los entienden o están desconectados de lo que vive la gente de a pie en la calle y eso lo recibí, lo entendí y manejaré esas frustraciones para darle a ustedes un gobierno que resuelva, que los atienda y que tenga empatía para trabajar con los problemas de ustedes”, subrayó.

Abre las puertas del PNP

Durante su mensaje, que se extendió por más de media hora, González no hizo referencias directas al gobernador Pierluisi, pero señaló que “el gobierno de Puerto Rico vive defendiendo a LUMA”. No abordó la posible cancelación del contrato otorgado a la empresa para manejar la red de distribución y transmisión del sistema eléctrico, pero aseguró que, de salir victoriosa, habrá mayor fiscalización.

“Hay que dejarnos de excusas y dejar que anden por la libre. Bajo mi gobierno, yo voy a fiscalizar todos los contratos”, expuso González, quien -al dirigirse al público- abrió las puertas del PNP a los simpatizantes descontentos del Partido Popular Democrático (PPD).

Hasta el evento, en Bayamón, llegaron a apoyar a González delegaciones de empleados públicos identificados con los nombres de las agencias en las cuales laboran. (Carlos Rivera Giusti)

“El Partido Popular de ahora cree en la independencia y en la república asociada para Puerto Rico. Se despegaron de sus valores, Pues, ¿saben qué? A todos aquellas que quieren su ciudadanía americana y la unión permanente con los Estados Unidos, vengan al PNP, al nuevo PNP, que aquí hay cabida para todos”, declaró.

González también cuestionó el retraso en los proyectos de reconstrucción pendientes tras el paso de los huracanes Irma y María.

“No podemos esconder lo que ocurre en nuestra isla”, mencionó, al abordar aquellas áreas que desea reforzar, como lo es la educación en las materias de Inglés, Ciencia y Matemáticas en las escuelas públicas.

También abordó el tema del retiro de los servidores públicos, la otorgación de alivios a la clase trabajadora y la diversificación de las fuentes energéticas. “Quiero un gobierno que se enrolle las mangas, se ponga las tenis, esté en la calle y le resuelva a la gente, sin burocracia y sin excusas”, sostuvo.

Su primer turno al bate

Román también aprovechó el momento para dirigirse al público. En su mensaje, de casi 10 minutos, el exsecretario de Estado manifestó que busca impulsar el desarrollo económico con la llegada de nuevas empresas de manufactura, así como la inversión en la isla, y darles seguimiento a las ideas que ha impulsado González en la capital federal.

“Mi humilde deseo es servirle a mi pueblo, a mi gente y a mi familia. Quiero ver a un Puerto Rico progresando, que sea competitivo a nivel nacional y a nivel global, con una estabilidad política. El impulso ya está ahí, en el legado de Jenniffer”, indicó Román, quien estuvo acompañado de su progenitora.

Se trató de la primera aparición pública para Román, quien entra a una carrera por la candidatura para comisionado residente para la cual ya han anunciado su interés el representante José “Quiquito” Meléndez, el senador William Villafañe, y la doctora Marigdalia Ramírez Fort.

Durante la actividad, se adelantó que Román oficializará su precandidatura el próximo domingo, 17 de diciembre, en Yauco, su pueblo natal.

Sobre Román, la comisionada destacó su trayectoria militar y en el servicio público estatal como secretario de Estado, bajo la administración de Wanda Vázquez, y frente del Departamento de Seguridad Pública (DSP) durante el mandato de Ricardo Rosselló. Ambas experiencias, dijo, lo hacen el candidato ideal.

“Gracias, Elmer, por decir que sí, por dar un paso al frente. Yo sé que la política no es fácil, pero ya tú hiciste lo mas duro, que es defender a nuestra nación. Ahora te toca recoger esos frutos en el Congreso”, aseveró González.

Luego de los actos protocolares, González completó el trámite oficial con la entrega de los documentos exigidos por ley, los cuales fueron recibidos por la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, y el secretario general de la colectividad, Hiram Torres Montalvo.

Los próximos pasos, dijo la comisionada, será la presentación del equipo de campaña y recolectar los endosos requeridos por el Código Electoral 2020, los cuales se recogerán este próximo sábado. “Solo se requieren 8,000 endosos, pero estamos preparados para tener 18,000. Esos los vamos a recoger en un día”, explicó el director electoral de la campaña de González, Aníbal Vega Borges.

González no especificó cuándo presentará el equipo de trabajo que estará a su lado, pero adelantó que la campaña no será taridiconal y que su dirección estará a cargo de “sectores representativos de las comunidades”.

Responden a imputaciones

Tanto González como Vega Borges rechazaron los señalamientos que ha lanzado el equipo de campaña de Pierluisi sobre la figura de Román alegando que éste no cumple con los requerimientos en ley para ser precandidato al cargo de comisionado residente.

Vega Borges argumentó que la Ley Jones establece los tres requisitos para el cargo federal, que son: ser ciudadano americano, tener más de 27 años y dominar el inglés y español, parámetros con los que cumple el ex jefe de Seguridad Pública.

En cuanto a los requisitos a nivel estatal establecidos en el Código Electoral, Vega Borges agregó que Román es un elector hábil y cumple con las exigencias de domicilio estipuladas en el mencionado estatuto. “Hay sobre 200 mil personas que se han inscrito desde las elecciones para acá y a ninguno lo han recusado. Entonces, un ciudadano americano, veterano, lo quieren recusar…yo les digo que esa recusación, si la hacen, es una recusación viciosa, falsa, calumniosa y no van a prevalecer”, fue el mensaje de Vega Borges al equipo de Pierluisi.

En su Artículo 5.4, el mencionado estatuto define el domicilio electoral como “la última dirección de vivienda, morada o casa de alojamiento informada por el elector en el Registro General de Electores en torno a la cual afirma que giran o girarán sus intereses personales, actividades habituales, y regulares”. No obstante, a través de sus múltiples incisos establece otra serie de condiciones y exigencias.

“A mí no me preocupan las impugnaciones. De hecho, le tengo que agradecer a Edwin Mundo (director de campaña de Pierluisi), porque a veces critica tanto lo que pasa en el lado de acá que le da promoción a Elmer Román...no es la primera vez que han habido casos de impugnacion de domicilio. Es triste que no se impugne a otros candidatos y residentes, pero se quiere impugnar a un veterano que, obviamente, está aquí y reside en Yauco”, abundó González.