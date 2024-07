Para largo la vacante de representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la AEE

El procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano , reconoció este viernes que su oficina se ha abstenido de lanzar una nueva convocatoria ante la posibilidad de que dos o más personas se postulen para ocupar el cargo, vacante desde marzo, cuando expiró el término de cinco años del ingeniero Tomás Torres Placa . En ese escenario, sería necesario realizar una elección, que conlleva un costo estimado en $1 millón, monto que el Ombudsman no tiene asignado .

“Nos preocupa que, en un momento determinado, enviemos una convocatoria y aparezcan (dos) o más candidatos. Si hay elección, tendríamos que tener el dinero. La ley no nos obliga a tener el dinero, sino que quien tiene que llevar a cabo ese gasto es la AEE . La AEE nos había dicho ya que no tenía los recursos disponibles cuando iniciamos el primer trámite”, comentó García Feliciano.

“Vamos a notificarles nuevamente para que, por lo menos, lo tomen en consideración. Yo creo que es importante que el Ejecutivo responda sobre ese particular y los presidentes de Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) y Senado (José Luis Dalmau) también respondan. No pueden decir que no han sido notificados, porque han sido notificados en tres ocasiones”, recalcó García Feliciano, exalcalde de Camuy.