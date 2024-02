No certifican a Giancarlo González como representante de los clientes ante la Junta de Gobierno de la AEE

Particularmente, se señala que González Ascar incumplió con el requisito de “proveer y juramentar el ‘trasfondo educativo y profesional de no menos de diez (10) años de experiencia en su campo educativo y profesional, que incluya como mínimo, el campo de la ingeniería, o la administración de empresa, o economía o finanzas’”, lee la carta firmada por el procurador.

“Cuando se le solicita al candidato que abunde un poco más sobre estos aspectos, la información que sometió no fue de la satisfacción del comité . Así que, para efectos de ese comité, no cumplió con indicarle que tenía algún trasfondo profesional en el campo de ingeniería eléctrica, mecánica, la administración de empresas, economía y finanzas. Y que tampoco cumplía con la pericia, un conocimiento pleno en esa materia”, indicó García Feliciano, en entrevista telefónica con este medio.

Envían carta para enmendar Ley de la AEE

“La ley no nos permite iniciar un segundo trámite (para evaluar a otras personas al puesto de representante de los clientes). Así que, lo que estamos es pidiendo que se enmiende la ley para que nos permita inmediatamente ir a ese segundo trámite, indistintamente si el señor González Ascar va o no al tribunal, porque él podría ir al tribunal y prevalecer o no prevalecer”, explicó el funcionario.