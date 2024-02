Próximo representante de los consumidores en la AEE quiere hacer más datos accesibles al público

“Tengo mucho peritaje a nivel tecnológico, con datos geoespaciales, datos de averías eléctricas. Todo ese trabajo que he hecho es peritaje en el sector de energía” , subrayó el programador, quien fue la única persona que mostró interés en convertirse en el representante de los clientes una vez el ingeniero Tomás Torres Placa cumpla, en marzo, su término de cinco años.

“Haciendo ese trabajo, me percato que sale incongruente cuántas veces se va la luz en esa zona. Estás calculando precios de valores en propiedades y la gente empieza a escuchar el tema, esa incógnita de, si vas a comprar, cuán frecuentemente se va la luz allí, si tienes que poner placas. Si alguien había trabajado con datos de averías, era yo” , comentó González Ascar, al explicar que, en su tiempo como CIO, propulsó la recopilación de datos de interrupciones del servicio eléctrico.

Entre la información que Urbital expone para los usuarios, está un análisis de los períodos que cada sector del país permanece sin electricidad, tablas que revelan que existen puntos geográficos en los que no hay servicio hasta un 40% del tiempo. Ese tipo de información, dijo González Ascar, no está disponible a través de las plataformas de la AEE o LUMA Energy, que suelen reportar las averías existentes en tiempo real, pero no ofrecen datos acumulados en el transcurso del tiempo de manera geográfica.