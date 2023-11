Al ser abordada sobre la demanda del Partido Popular Democrático (PPD) contra el gobierno de Pedro Pierluisi por el alegado uso de fondos públicos para anuncios a favor de su candidatura a la reelección, la comisionada residente Jenniffer González evitó este sábado adjudicar esa controversia, pero afirmó que la campaña de su rival primarista “no ha tenido su efecto en la gente”.

“La mejor respuesta que puedo dar es que, a pesar de los $60 millones que se puedan haber gastado en campañas publicitarias en los pasados tres meses, las encuestas no lo ponen al frente. Por más que se hayan gastado millones y millones (de dólares) en publicidad oficial, no ha tenido el efecto en la gente”, sostuvo la precandidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) desde su oficina, en la Isleta de San Juan.

El PPD demandó este viernes al gobierno de Puerto Rico, al gobernador y a dos jefes de agencia para reclamar que desistan de publicar los anuncios que contienen la frase “haciendo que las cosas pasen” y que la colectividad catalogó como un uso indebido de fondos públicos.

“No tengo problema con eso. Esto no es la primera vez que los partidos presentan demandas por asuntos de publicidad, hay precedentes. Eso lo atenderán los tribunales. No tengo nada que ver con esas campañas publicitarias. Esa alegación, no la estoy haciendo yo. No he tenido la oportunidad de leerla, pero los tribunales resolverán”, dijo González sobre el pleito.

La demanda del PPD establece que, al menos, durante los pasados seis meses, el gobierno ha incurrido en gastos de más de $3 millones de fondos públicos en “una campaña política en los medios de comunicación masiva (radio, televisión, prensa, internet y otros)”.

“No voy a entrar a hacer evaluaciones de la campaña publicitaria, que sé que es costosa, mucho más de $60 millones en los pasados tres meses, pero aun así, para efectos políticos, no he visto el impacto. Creo que la gente ya ha adjudicado las cosas”, expresó.

De otra parte, la comisionada adelantó que este domingo anunciará finalmente la fecha de radicación de su candidatura, momento en el que, según ha adelantado, estará acompañada por la persona que desea ocupe la silla en Washington D.C. el próximo cuatrienio.

Aunque González continúa rehusándose a dar a conocer quién es el candidato a comisionado residente que apoya, aseguró que la persona aceptó su acercamiento

“Hay que someter un montón de papeles, tomar unos cursos… No es simplemente ir. Cada cual decide cómo es su momentum de campaña. Luego, de ahí comenzaremos la campaña. Yo no he empezado todavía. Una vez formalmente se haga la entrega de documentos, ahí es que, para mí, comienza la carrera”, puntualizó.