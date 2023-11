Nota del editor: para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

---

Ante los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día, que reflejó que el Partido Nuevo Progresista (PNP) retendría la silla de la gobernación en las elecciones generales de 2024, Aníbal Vega Borges, director electoral de la campaña por la candidatura a la gobernación de la comisionada residente, afirmó que quien único garantiza el triunfo de la colectividad es Jenniffer González Colón.

“La Encuesta valida la realidad de la calle. Nadie quiere arriesgarse a perder y con Jenniffer González tenemos un triunfo seguro según La Encuesta de El Nuevo Día y todas las encuestas que hemos visto”, dijo Vega Borges, en comunicado de prensa.

PUBLICIDAD

“Nadie quiere ganar apreta’o y perder otra vez Cámara y Senado. Con Jenniffer ganamos todo. Nosotros también tenemos números y son mejores que los presentados esta semana. Pero nuestra ruta es seguir llevando el mensaje de un PNP nuevo que reafirme su esencia, fuerte y con impulso para ganar Cámara y Senado. No podemos arriesgarnos a quedarnos cortos otra vez”, agregó.

Para el exalcalde de Toa Baja, La Encuesta valida nuevamente que el triunfo seguro del PNP lo garantiza González Colón y deja claro que para asegurar el cambio al futuro la más que hace crecer a la colectividad es la comisionada residente.

“Con Jenniffer ganamos seguro. La diferencia es clara. Con Jenniffer ganamos por el 18% y con (Pedro) Pierluisi te quedas en el margen de error del 3% contra el PPD. Con Pierluisi hay un alto riesgo de volver a perder Cámara y Senado y mayoría de municipios”, añadió, al plantear que, según la encuesta, Pierluisi no atrae un solo voto de afuera, ni tan siquiera amarra a todo el PNP con él.

En ese contexto, aseveró que el nivel de apoyo del gobernador son los mismos 33% que votaron por él en la pasada elección general, la cual el PNP “casi pierde y donde se quedó corto” sin la Cámara de Representantes y el Senado.

---

Columnas de Opinión

- Benjamín Torres Gotay Encuesta de El Nuevo Día: un año para soñar

- Eduardo Bhatia Matemática electoral favorece al PNP

---

Los resultados de La Encuesta revelan que el PNP retendría la silla de la gobernación en las elecciones de 2024, indistintamente de si su candidato o candidata es Pierluisi o González Colón.

PUBLICIDAD

Los números muestran que, si las elecciones fuesen hoy entre González Colón, el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, entre otros, “un 89% de los afiliados al PNP votaría por González con estos contrincantes. Este respaldo es 20 puntos más alto que el que conseguiría Pierluisi con 69% en esta misma carrera. Un 5% de los afiliados al PNP votarían por otro candidato”.

“Entre los no afiliados, la ventaja de González sobre Ortiz sería de 2 a 1, un 45%, respaldando a la candidata del PNP frente al 21% que favorecería al candidato del PPD. González logra aumentar el apoyo entre los no afiliados por 20 puntos en comparación con el que lograría Pierluisi, con 45% para ella frente a 25% para el gobernador”, agregó Vega Borges, al citar los resultados.

La Encuesta añade que “al colocar a González en la papeleta, en sustitución de Pierluisi, la comisionada residente lograría el 45% de los votos, comparado con 24% para (Juan) Zaragoza, una ventaja de 21 puntos porcentuales”.

Dalmau Ramírez y el candidato o la candidata de Proyecto Dignidad obtendrían 7% cada uno y otro 4% iría a manos del candidato o candidata del MVC. El 3% dijo que preferiría votar por otra persona, un 7% se abstendría de votar y el 3% no sabe o no dijo, según los datos. En esta potencial contienda, González tiene el 88% de apoyo en las filas del PNP y de 48% entre los no afiliados y los partidos de oposición.

PUBLICIDAD

Dalmau Ramírez y el candidato o la candidata de Proyecto Dignidad obtendrían 7% cada uno y otro 4% iría a manos del candidato o candidata del MVC. El 3% dijo que preferiría votar por otra persona, un 7% se abstendría de votar y el 3% no sabe o no dijo. En esta potencial contienda, González Colón “tiene el 88% de apoyo en las filas del PNP y de 48% entre los no afiliados y los partidos de oposición”.

“La entrega de hoy de La Encuesta de El Nuevo Día reafirma lo que todos sabemos. ¡Quien único garantiza el triunfo de todo el PNP es Jenniffer González! Jenniffer González consigue el 45% de todos los votantes, un triunfo de 18% puntos sobre Jesús Manuel Ortiz y de 21% sobre Juan Zaragoza. Ambos números garantizan un triunfo, no solo de la gobernación, sino de Cámara, Senado, Comisaría Residente y la mayoría de las alcaldías. Lo mismo no se puede decir de una candidatura de Pedro Pierluisi. En su mejor escenario, puede ganar por un margen mínimo como sucedió en la pasada elección, pero su triunfo no está garantizado”, puntualizó.