Nota del editor: para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

---

El Partido Nuevo Progresista (PNP) retendría la silla de la gobernación en las elecciones de 2024, indistintamente de si su candidato o candidata es Pedro Pierluisi o Jenniffer González, reflejó La Encuesta de El Nuevo Día a un año de los comicios.

Aunque ambos precandidatos llevan hoy la delantera, González logra consistentemente ventajas más amplias que las de Pierluisi frente a los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, y Juan Zaragoza, quienes siempre se ubican en la segunda posición.

Pierluisi y González están al frente en las carreras por márgenes que se salen del error de muestreo de la base total de los 1,000 adultos elegibles para votar, que es cercano a un 3%.

El tercer lugar en las elecciones de 2024 se lo disputan Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), y el candidato o candidata de Proyecto Dignidad (PD), mientras que el candidato o candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) llega en la quinta posición.

En esta pregunta, los participantes podían contestar espontáneamente que preferirían votar por otro candidato no incluido en la pregunta, que optarían por no votar si esos fuesen los candidatos de la papeleta, responder que no estaban seguros en este momento o rehusar contestar.

Cada precandidato por el PNP se midió contra los cinco posibles candidatos del PPD que había al momento de realizar La Encuesta entre el 24 y 29 de octubre de 2023, incluyendo a Ortiz, Zaragoza y también a Carlos “Charlie” Delgado Altieri, José Luis Dalmau Santiago y Luis Javier Hernández.

De estas cinco figuras, Delgado Altieri, Hernández y Dalmau Santiago anunciaron, una vez terminado el trabajo de campo de La Encuesta que no aspirarían a la gobernación, por lo que esos resultados no fueron incluidos.

Como candidato del PIP, se presentó a Dalmau Ramírez, quien ha mostrado su interés definitivo en volver a figurar en la papeleta. Los candidatos del MVC y Proyecto Dignidad se presentaron sin nombre.

A continuación, las contiendas:

Pierluisi vs. Ortiz

Si las elecciones fuesen hoy, es decir, entre el 24 y 29 de octubre de este año, Pierluisi hubiese prevalecido con 33% de los votos, frente a Ortiz, del PPD, con 28%. El cuadro lo completa Dalmau Ramírez, del PIP, con 9%; el candidato o candidata de PD con 8% y el de MVC con 4%. Del resto, 4% propuso otro candidato, un 10% dijo que no votaría y el 4% no estuvo seguro o rehusó decir.

La ventaja de cinco puntos de Pierluisi sobre Ortiz está fuera del margen de error de la muestra total, que es de 3%.

En las filas del PNP, una mayoría del 69% votaría por Pierluisi, pero 11% votaría por candidatos de otros partidos.

Entre afiliados al PPD, el 74% le confiaría su voto a Ortiz, mientras que 13% votaría por otros candidatos. Entre simpatizantes del PIP, MVC y PD, el 34% votaría por Dalmau Ramírez, otro 34% por el candidato o la candidata de Proyecto Dignidad y 16% por la figura del MVC.

En el importante grupo de no afiliados, Ortiz se alzaría con el 27% de los votos, frente al 25% que obtendría Pierluisi. Un 8% preferiría votar por Dalmau Ramírez, el 5% por el candidato o candidata de Proyecto Dignidad y 1% por el de MVC.

González vs. Ortiz

En una papeleta con González por el PNP, en vez de Pierluisi, pero con los mismos contrincantes, la actual comisionada residente vencería con el 45% de los votos, frente a 27% para Ortiz, para una ventaja de 18 puntos. En esta pregunta, también se asume que las elecciones son hoy.

En esta papeleta, Dalmau Ramírez obtendría el 8%, seguido de cerca por la figura de Proyecto Dignidad con 7%. El candidato de MVC quedaría último con 3%. Del resto, un 2% mencionó que preferiría votar por otro candidato, un 5% no votaría y el 3% no sabe o rehusó contestar.

Un 89% de los afiliados al PNP votaría por González con estos contrincantes. Este respaldo es 20 puntos más alto que el que conseguiría Pierluisi con 69% en esta misma carrera. Un 5% de los afiliados al PNP votarían por otro candidato.

En las filas del PPD, el 74% le daría su voto a Ortiz, consistente con el respaldo que tendría en una carrera con Pierluisi. Entre afiliados al PIP, MVC y Proyecto Dignidad, el 34% votaría por la figura de Proyecto Dignidad, el 32% por Dalmau Ramírez y 16% por el candidato de MVC.

Entre los no afiliados, la ventaja de González sobre Ortiz sería de 2 a 1, un 45%, respaldando a la candidata del PNP frente al 21% que favorecería al candidato del PPD. González logra aumentar el apoyo entre los no afiliados por 20 puntos en comparación con el que lograría Pierluisi, con 45% para ella frente a 25% para el gobernador.

Pierluisi vs. Zaragoza

En una papeleta compuesta por Pierluisi, Zaragoza, Dalmau Ramírez, un candidato del MVC y otro de Proyecto Dignidad, el gobernador saldría favorecido con el 32% de los votos.

Zaragoza, por su parte, obtendría el 26% de los votos, lo que supondría una margen de ventaja para Pierluisi de seis puntos contra este contrincante, más amplio que en la carrera de Ortiz, del PPD.

La figura del Proyecto Dignidad obtendría el 8%, al igual que Dalmau Ramírez. El candidato o candidata del MVC lograría el 4% de los votos. Del resto, 5% votaría por otro candidato, un 12% no votaría y 5% no sabría en este momento cómo votar o no quiso decir.

Tanto Pierluisi como Zaragoza obtendrían el apoyo del 69% de los afiliados a sus respectivas colectividades. En el subgrupo de no afiliados, 25% votaría por Pierluisi y 21% por Zaragoza.

González vs. Zaragoza

Al colocar a González en la papeleta, en sustitución de Pierluisi, la comisionada residente lograría el 45% de los votos, comparado con 24% para Zaragoza, una ventaja de 21 puntos porcentuales.

Dalmau Ramírez y el candidato o la candidata de Proyecto Dignidad obtendrían 7% cada uno y otro 4% iría a manos del candidato o candidata del MVC. El 3% dijo que preferiría votar por otra persona, un 7% se abstendría de votar y el 3% no sabe o no dijo.

En esta potencial contienda, González tiene el 88% de apoyo en las filas del PNP y de 48% entre los no afiliados y los partidos de oposición.