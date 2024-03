Pedro Pierluisi cataloga la campaña de Jenniffer González como “desorganizada”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

“ Esa campaña primarista para la gobernación está desorganizada. Un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Inicialmente, dijo que no iba a participar en debates, porque eso podía afectar al Partido Nuevo Progresista (PNP) en la elección general. Ahora, como que titubeó. Por otro lado, su director de campaña se mantiene en esa posición”, planteó Pierluisi, en un aparte con la prensa, luego de inaugurar un proyecto de reconstrucción en el casco urbano de este municipio.

La reacción de Pierluisi vino en respuesta a que González no descartó, en un en vivo tras la publicación de La Encuesta de El Nuevo Día , que podría debatir con el gobernador, pero puntualizó que tienen posturas encontradas en diversos temas, como el Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica .

“ Nunca descarto nada. Entiendo que, en una primaria, no es necesario, porque uno tiene que unificar el partido a partir del 2 de junio, pero hay muchos temas que, obviamente, en los que diferimos dramáticamente ”, dijo este miércoles la precandidata.

No obstante, fue la misma comisionada quien evadió responder si debatiría con el gobernador en una participación en el programa Jugando Pelota Dura, en octubre pasado . “ Yo voy a debatir cuando sea la candidata oficial del PNP a la gobernación. El gobernador y yo somos correligionarios del mismo partido. Eso va a ayudar, que luego de las primarias, el PNP pueda a zanjar las diferencias ”, aseguró González en ese entonces.

Mientras, el gobernador insistió en que no cambiará de postura sobre su participación en debates. “Mi posición siempre ha sido la misma. Voy a comparecer a cualquier foro que me inviten para presentar mis propuestas. (...) No tengo que estar cambiando mi posición de un día para otro porque la otra campaña esté desorganizada”, estableció Pierluisi.