Jenniffer González sobre recaudos de su campaña: “Tú no inscribes tu cuenta de banco para ir a votar”

“Yo tengo una tiendita, y la gente entra, compra un vasito, un pin, y estoy recaudando el dinero dólar a dólar. No me preocupan los recaudos, me preocupa el mensaje, me preocupa la gente . Yo, por ejemplo, he estado visitando caseríos, égidas, urbanizaciones, y no veo al gobernador metido en esos sitios. Yo no sé si es que los chavos no le dan para llevar el mensaje a esos lugares”, añadió.