Jenniffer González afirma que podría gobernar bajo una presidencia de Donald Trump: “Yo sé cómo manejarlo”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

González, asimismo, afirmó que su apoyo al ganador de la primaria republicana –partido con el que se identifica a nivel nacional en Estados Unidos– no se producirá de manera automática , y aunque reiteró que quisiera que la campaña de Nikki Haley –oponente de Trump– “se pudiera fortalecer”, sostuvo que ello no significa que se haya “inclinado” a favor de la exgobernadora de Carolina del Sur .

“Yo dije que no me iba a meter en las primarias presidenciales republicanas y, a preguntas de qué iba a pasar ahí, dije que ojalá ella pudiera fortalecer su campaña, pero eso no significa que yo esté respaldando a ningún candidato. Yo tengo las manos llenas, tengo ocho meses de embarazo, corriendo una primaria, haciendo el trabajo de Washington. Estoy enfocada en el trabajo que tengo que hacer por Puerto Rico”, señaló durante un recorrido por el residencial Monte Hatillo, en San Juan.