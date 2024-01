Jenniffer González se inclina por Nikki Haley en las primarias presidenciales republicanas

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

“Como he dicho desde el día uno, yo tengo mis manos llenas aquí en Puerto Rico. Estoy corriendo un embarazo y estoy corriendo unas primarias, así que no tengo el tiempo para meterme en una campaña presidencial como lo he hecho en el pasado, que estuve involucrada en muchas de esas campañas presidenciales”, afirmó la comisionada residente, quien agregó que “tampoco soy delegada a la Convención Nacional (Republicana)”.