En anticipo al encuentro que realiza la tarde de hoy, domingo, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, se reunió con el liderazgo electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) con la intención de retomar la discusión sobre las enmiendas al Código Electoral.

Hernández y el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo, confirmaron a El Nuevo Día, por separado, que se reunieron el jueves. Al día siguiente, el gobernador Pedro Pierluisi vetó el proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral de 2020.

Hernández se encuentra en Indiana participando de la Convención Anual de Legisladores estatales de los Estados Unidos, por lo que no asistiría a la reunión de la Junta de Gobierno, que convocó el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz para discutir el tema. Tampoco acudirá el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, confirmó este medio.

PUBLICIDAD

El presidente cameral precisó que la reunión que sostuvo la semana pasada fue con el portavoz de la minoría del PNP en ese cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, quien, a su vez, integró a Mundo al encuentro.

“El PNP apoya la totalidad del proyecto de Jesús Manuel, excepto una disposición”, afirmó Hernández, en entrevista telefónica, sobre las enmiendas que impulsa el líder de la Pava.

Precisó que se trata de la participación -en igualdad de proporción- que le otorga la medida a los partidos minoritarios en la administración de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Esa es la píldora venenosa. Ahí no hay ‘break’ (oportunidad). No lo dice (el PNP) públicamente, pero es la controversia, y hay un montón de gente del PPD que tampoco respalda eso. Yo tampoco. Yo no creo en eso. Creo que debe haber una proporción basada en la realidad política y electoral de Puerto Rico”, sentenció Hernández.

Destacó que ya el PNP estaba de acuerdo con los proyectos que quedaron en el tintero cuando llegó Ortiz a la presidencia del PPD, en mayo. Afirmó que lo que busca con el PNP es adelantar lo más posible la última propuesta del PPD para enmendar el Código Electoral, que es la medida legislativa que avaló Ortiz.

El político recalcó que, si eso no se logra y se queda vigente el Código Electoral aprobado en 2020, el más perjudicado será el PPD.

“Pondría en riesgo al Partido Popular, que es el único que puede derrotar al PNP. Soy popular y estoy buscando la victoria del PPD. El PNP apoya la totalidad del proyecto de Jesús Manuel, excepto una disposición ”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Recordó que el Código Electoral actual le da poder al PNP para controlar la CEE y los destaques en las agencias de gobierno, entre otras cosas. Además, sostuvo que, desde las elecciones del 2020, la Pava ha tenido lo que llamó “desaciertos institucionales” con el tema del Código Electoral, ya que al principio del cuatrienio lo querían derogar y luego enmendarlo.

Por su parte, Mundo calificó la reunión como “positiva”. “Llegamos a unos acuerdos, y lo único que pido es que, si van a enmendar el Código Electoral, que lo hagan antes de finalizar el mes de agosto, pues se atrasa todo el proceso (electoral)”, comentó.

Mencionó que el presidente del Senado y expresidente del PPD, José Luis Dalmau, no estuvo presente y no contestó llamadas de este medio.

Mundo sostuvo que estarían a favor de retomar los cambios que proponía el sustitutivo de los proyectos de la Cámara 4 y 114 y del proyecto del Senado 909. Esa medida se aprobó con los votos de los legisladores del PPD, Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad. Sus disposiciones incluían abrir en enero el período de presentación de candidaturas, que ahora se inicia el 1 de diciembre.

También la medida incluía realizar las primarias el 9 de junio, el destaque de empleados en la CEE sin oposición de los jefes de agencia, elaborar los reglamentos para las elecciones un año antes y que, al 30 de noviembre del año preelectoral, los partidos tengan sometidos sus candidatos para todas las posiciones electivas.

PUBLICIDAD

Asimismo, se eliminaba el requisito de que el presidente de la CEE debe ser un juez del Tribunal de Primera Instancia y que se exigiera solo que fuera juez, sin importar el foro.

El proyecto impulsado por Ortiz encontró una muralla en el gobernador, porque no estableció los 60 años como edad mínima para el voto adelantado, como fue el acuerdo legislativo entre el PPD y el PNP.

“Esa es la excusa que está usando el Ejecutivo para no firmar el proyecto y utilizar una posición de ayudar a las personas de mayor edad, que es el PPD el que no quiere que las personas mayores de 60 años voten a favor del voto adelantado por correo”, sentenció Hernández.

Entretanto, el presidente de la Asociación de Alcaldes y quien forma parte de la Junta de Gobierno del PPD manifestó que los cambios al Código Electoral deben ser por consenso.

“(Hay que) buscar algún consenso en algunas cosas, (porque) dejar el Código Electoral como está no debe ser una alternativa para el partido ni para el país”, afirmó.

La Junta de Gobierno del PPD discutirá no solo el Código Electoral sino también la jefatura de la CEE, que pasará a discusión en la Asamblea Legislativa luego de que liderazgo electoral del PNP le sometiera un listado de jueces a los comisionados electorales de los demás partidos y fueran rechazados.