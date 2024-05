William Villafañe propone crear un caucus de Puerto Rico en el Congreso

Abierto al debate en inglés

“Acabo de estar en Washington D.C. la semana pasada, y fue maravilloso. Me reuní con muchos funcionarios del Congreso, y no tuve ningún problema. Me siento triste porque, tal vez, eso (el reto de tener un debate en inglés) venga porque soy de Utuado y estudié en una escuela pública. Bueno, no es nada por lo que tenga que preocuparme”, contestó Villafañe, en inglés, al responder preguntas de periodistas sobre el reto de Román.