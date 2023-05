Tras calificar como “duro” el incidente en Río Piedras en el que dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas, el gobernador Pedro Pierluisi defendió este lunes la gesta de la Policía que, según dijo, “está cumpliendo su misión” mientras que los asesinatos han bajado.

“(La Policía está) trabajando en equipo con las autoridades federales para combatir la violencia así como el narcotráfico y la violencia de género. Todos los aspectos de violencia se están atacando. Hoy día, tenemos 57 asesinatos menos que el año pasado. Eso es una reducción bien significativa. Eso es más de 10% de reducción de un año a otro y cuando comparamos los asesinatos y los delitos con el año 2019, previo a pandemia, también estamos más bajos. Lo importante es que sigan bajando los delitos, pero reitero cada vez que hay una tragedia como esa es bien lamentable”, apuntó Pierluisi.

PUBLICIDAD

El domingo, se registró un ataque a tiros contra personas que compartían en el negocio Piel Kanela, ubicado en la calle 11 de las parcelas Hill Brother, en Río Piedras, que dejó el saldo de dos muerto y 13 heridos. En total, el fin de semana largo dejó un saldo de 11 asesinatos, 15 heridos de bala y tres accidentes fatales, según ha informado el Negociado de la Policía.

“Sí, impacta. Es duro, pero estoy seguro que nuestra fuerza de ley lo va investigar y van a esclarecer el asunto y entonces responsabilizar a quienes tengan que responzabilizar”, puntualizó Pierluisi.

Cuando se le cuestionó al gobernador por la tendencia en alza de que hayan personas inocentes víctimas fatales de los tiroteos, dijo que no se puede comparar ese escenario con el que había en la década del 90 cuando fue secretario de Justicia.

“En aquel entonces se llegó a cerca de 1,000 asesinatos al año. Estamos hablando de un escenario muy diferente. Sí tenemos mayor proliferación de armas ilegales. Uso de esas armas ilegales de una manera destemplada totalmente salvaje. Lo vemos”, sostuvo.

“Vemos eventos causados por esas armas ilegales fuera de Puerto Rico que también son impactantes. Matanzas por razones que no se entienden. Aquí reconozco que cuando tenemos víctimas inocentes lo que estamos viendo en muchas ocasiones , no todas, es que son producto de narcotrafico, de guerras entre narcotraficantes. Por eso es que no debemos bajar la guardia”, dijo.

Se mostró satisfecho con el modelo de soluciones SARA que opera en cerca de 150 comunidades. El modelo SARA incluye a distintos componentes de la comunidad con el fin de prevenir la criminalidad.

“Esas son soluciones buenas porque es básicamente apoderando a las comunidades para protegerse, para cooperar con las autoridades de ley y que no se vea como que aquí están los policías y acá están todos los demás. No. Estamos todos unidos para combatir esa violencia”, indicó el gobernador.