El saldo de personas heridas tras un accidente en un evento de vehículos todoterreno, ayer, en Ciales, aumentó a ocho, dos de ellas de cuidado; mientras que el alcalde de ese municipio y el presidente de la organización del evento han evitado emitir expresiones al respecto.

“Son siete hombres y una fémina”, dijo el comandante Edwin Acevedo Sandoval, director de operaciones para la región policíaca de Arecibo, a El Nuevo Día.

El accidente ocurrió durante la tarde de ayer, durante el Festival de Aguadulce de Ciales, cuando el conductor de un vehículo todoterreno perdió el control y se salió de la pista de lodo, saltó sobre las vallas de concreto y cayó sobre varias personas, quienes, en su mayoría, eran parte del personal que laboraba en el evento.

El informe policíaco indicó que los hombres heridos tienen las edades de 21, 23, 29, 30, 41 y 45 años, mientras que la mujer herida tiene 20 años.

Inicialmente se indicó que, de todos los afectados, había un hombre, de 29 años, en condición de cuidado. Sin embargo, Acevedo Sandoval indicó que, del total de ocho hospitalizados, “uno está intubado y otro está en condición de cuidado”.

Uno de ellos permanecía en un hospital del área de Manatí, mientras que otro fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras. “Los otros seis están en condición estable”, comentó el oficial.

Este medio supo que otras personas sufrieron heridas leves, pero rechazaron ser llevados a algún hospital.

Acevedo Sandoval indicó que el suceso estaría fuera de la jurisdicción de la Policía porque se trata de “un evento privado, fuera de las vías de rodaje”. Aún así, apuntó que continúan haciendo entrevistas como parte de la investigación.

“Ellos tenían su seguridad interna con 15 efectivos”, señaló. “Nosotros nos concentramos en ofrecer dirección al tránsito en las vías públicas y proteger vida y propiedad”.

El comandante destacó que, en sus 27 años trabajando en la región policíaca de Arecibo, que incluye a Ciales, nunca había escuchado de un incidente de esa magnitud en el evento, que se ha celebrado por más de 30 años.

Alcalde y presidente de la organización no emiten expresiones

Las carreras en la pista de lodo están a cargo de la entidad “Mudbug Agua Dulce Ciales Inc.”, registrada en el Departamento de Estado como una organización sin fines de lucro, presidida por Narciso Nazario de Jesús.

El Nuevo Día llamó al número de teléfono que aparece en el documento oficial de esa persona. A pesar de que alguien contestó, terminó abruptamente la llamada tras conocer que se trataba de este medio.

Por su parte, al cierre de esta nota, tampoco ha sido posible obtener expresiones del alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero. Durante los intentos por contactarlo, su portavoz de prensa se ha limitado a indicar que no está disponible.

Ayer, en cambio, tras el incidente, emitió unas declaraciones escritas en las que informó que el municipio es auspiciador del evento y destacó todo el personal que tenían disponible para atender cualquier emergencia.

También indicó que se cancelaban las demás carreras que estaban pautadas en el calendario, mientras que solicitó una “oración para la pronta recuperación de las personas que están recibiendo atención médica en este momento”.

El comunicado, sin embargo, no abordó el tema de las medidas de seguridad en términos de infraestructura y logística.

Sobreviviente critica a la organización

Uno de los heridos en el accidente de ayer fue Jean Del Valle, quien fue asistido por paramédicos que se encontraban en el lugar.

Tras salir del hospital, Del Valle publicó un vídeo en su perfil de Facebook para indicar que estaba recuperándose satisfactoriamente. También agradeció las muestras de solidaridad.

Además, Del Valle explicó que hacía el vídeo porque vio en “las noticias” que “la organización del evento... que están tratando de lavarse las manos con lo que sucedió, diciendo que no obedecimos y que nos quedamos allí porque nos dio la gana”.

“Nosotros estábamos detrás de las vallas de cemento, más atrás, donde se volcó el primer vehículo, que no pasó nada. Cuando viene esa categoría, nos mandan detrás de la verja, en la línea de la valla” y aseguró que “en ningún momento” había alguien “fuera de la valla”.

También aludió a momentos en los que avisaron a los organizadores sobre personas que estaban en áreas de riesgo.

“Se le dijo a un organizador del evento que había cuatro civiles que entraron por la parte de atrás y no los sacaron. El organizador dijo ‘déjenlo allí, ellos llevan rato rato allí'. Donde manda capitán, no manda marinero”, manifestó.

Asimismo, Del Valle indicó que, antes del accidente, atendieron “muchas situaciones”, como de personas mareadas por el calor, personas con dolor de pecho y otras que se encontraban debajo del puente.

“Esa fue otra, allí no hubo una organización. Debajo del puente, algarete”, lamentó. “Para sacar un paciente no había organización. La gente no obedecía”.

En el vídeo, Del Valle expresó que quería “sacar la cara por sus compañeros”.

“Hice este vídeo para que supieran la verdad, que en ningún momento nosotros desobedecimos”, afirmó.

Exhortó a que cuando “la organización o el Municipio vaya a hacer alguna expresión, diga las cosas como son”.

“Son accidentes que ocurren”, dice el representante Rodríguez Aguiló

Gabriel Rodríguez Aguiló, representante del Distrito 13, que comprende los municipios de Manatí, Ciales, Florida, Barceloneta y Arecibo, comentó que, en el pasado, ha auspiciado el evento, que es el punto culminante del Festival de Agua Dulce, pero que, este año, no estuvo presente.

Indicó, además, que las carreras habían cesado debido a los daños causados por el huracán María a la pista, ubicada cerca de un río, y que contaban con los permisos requeridos por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“En el pasado hemos tenido situaciones, pero son tantos años que precisar con exactitud sería difícil decir”, dijo Rodríguez Aguiló a este medio, resaltando que a Ciales se le conoce como “la cuna del 4x4″, porque desde hace mucho tiempo se hacen los conocidos “enduros” o carreras de vehículos todoterreno.

“Si ves el vídeo, se nota que el accidente ocurrió al final, ya después de la llegada. Escuchas al carro acelerando. Ya había pasado la parte de la pista. Ahí es que se descontrola”, explicó.

El representante aseguró que, en caso de que el vehículo se hubiera dirigido hacia el otro lado de la pista, el público general no hubiera estado en peligro debido a que “la pista está más baja. Hay como una diferencia de más de 15 pies de altura”.

Sin embargo, un vídeo publicado por Del Valle en su página de Facebook muestra que, cuando el vehículo se volcó, sí llegó a chocar contra la valla de cemento, sobre la que había una verja de metal donde había espectadores.

“Son accidentes que ocurren. Pudo haber pasado en cualquier lugar en esos eventos. Siempre hay algo de peligro, por eso se toman las medidas de seguridad y se dio la reacción inmediata”, abundó el funcionario.

No obstante, cuando se le preguntó si consideraba necesario tomar medidas de seguridad más estrictas en caso de que el evento se siga celebrando en el futuro, Rodríguez Aguiló se refirió a los organizadores.

“Imagino que eso tiene que estar con los organizadores, como restringir más el acceso al área de la pista”, sostuvo.