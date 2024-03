Abel Nazario termina su sentencia: “Esa cicatriz vive con uno toda la vida, pero sigo pa’lante”

“Le queda a uno la cicatriz. Esa cicatriz vive con uno toda la vida, pero sigo pa’lante”, dijo Nazario a El Nuevo Día. “Es como si me hubiera cortado un dedo y tengo una marca. Eso no marca mi vida para siempre. Así que estoy listo para comenzar de nuevo, continuar”.

SE DISTANCIA DE OTROS ESQUEMAS

No obstante, destacó que “acepté responsabilidad y cumplí” y “pasé la página”, por lo que no aceptará “la cantaleta de lo mismo: “el corrupto’ y dale con el corrupto”.

“Que me llamen como me quieran llamar. Yo sé lo que yo soy. Soy una persona íntegra, de pueblo, siempre un servidor público que, fuera de eso que me señalaron, no pueden señalar nada más”, recalcó.