La jueza Mariela Miranda Recio se reservó, este martes, su determinación sobre si se declarará como “no disponible” al testigo estrella de la fiscalía en el caso contra William Avilés González y Keishla Pérez Bigio por el asesinato de la empresaria Hilda Padilla Romero en la avenida Los Filtros en septiembre de 2019.

La decisión de la jueza, que emitirá por escrito, daría paso al Ministerio Público a utilizar el testimonio que Luis Enrique González Martínez ofreció durante la etapa de vista preliminar el pasado marzo 2020, en la que detalló cómo asesinó a la empresaria junto a Avilés González luego de ser contratado por Pérez Bigio, hijastra de la víctima.

Según las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, un “testigo no disponible” es una persona que está exenta de testificar por una determinación del Tribunal; insiste en no testificar en relación con el asunto u objeto de su declaración; testifica que no puede recordar sobre el asunto u objeto de su declaración; al momento del juicio o vista, ha fallecido o está imposibilitada de comparecer a testificar por razón de enfermedad o impedimento mental o físico; o está ausente de la vista.

Los procesos en la Sala 605 del Tribunal de Bayamón iniciaron hoy a eso de las 10:00 a.m., y se centraron en los argumentos del fiscal Iván Rivera Labrador y los abogados Jesús Miranda Díaz y Edwin Castro, representantes legales de Pérez Bigio y Avilés González, respectivamente.

Rivera Labrador, quien tuvo el turno inicial, argumentó que la determinación del testigo surge de su derecho constitucional de no autoincriminarse. Ante esto, el fiscal solicitó que se admitiera como evidencia la grabación de la vista preliminar de este caso y la declaración jurada de González Martínez.

No obstante, tanto Castro como Miranda Díaz coincidieron en que esos recursos no se deben admitir pues, argumentaron, González Martínez ya ofreció un “testimonio” que no sustentó las imputaciones contra sus clientes, haciendo referencia a la vista de este lunes, cuando su cliente se negó a declarar.

De acuerdo con Miranda Díaz, el testigo estuvo sentado por hora y media y fue interrogado por la fiscal Carmen Iris Ortiz y “en todo ese tiempo nunca reclamó su derecho a no autoincriminarse”. Fue en ese interrogatorio en el que González Martínez se limitó a contestar las preguntas que se le hacían con frases como “no recuerdo” o “no puedo contestar”.

“Cuando usted se sienta en la silla de los testigos y dice ‘no voy a declarar’ está declarando, no está invocando su derecho de no autoincriminarse”, afirmó Miranda Díaz durante su turno.

Pero, durante su segunda oportunidad de argumentar, Rivera Labrador ripostó que una persona no tiene que verbalmente exigir su derecho para ejercerlo.

“¿El acto de no hablar no es el ejercicio pleno de no autoincriminarse? … Cuando yo me expreso todos los días, yo no estoy diciendo ‘estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión’”, expresó el fiscal ante la jueza.

Por otra parte, el argumento del licenciado Castro se centró en la ausencia de un contrainterrogatorio eficaz contra González Martínez y cómo “esto atenta contra el derecho más sagrado de la ley, el derecho de confrontación”.

“El derecho al contrainterrogatorio es el arma más importante que hay para poder establecer la verdad. Es el derecho que los fiscales quieren violentar”, aseveró Castro, al tiempo que agregó que “nosotros no pudimos ejercer nuestro derecho a un contrainterrogatorio completo y efectivo como exige nuestra Constitución” durante el testimonio de González Martínez.

Sin embargo, Rivera Labrador sostuvo que la defensa sí tuvo la oportunidad de contrainterrogar al testigo durante el proceso de vista preliminar y que eso se sostiene con la grabación de ese proceso que mantiene en récord el Tribunal.

Al salir de la sala, los fiscales reiteraron que el Ministerio Público sí cuenta con la evidencia necesaria para establecer la culpabilidad de los tres imputados pero que la grabación de la vista preliminar es la pieza de evidencia más importante que tienen.

Cuestionados por los medios en el lugar sobre cómo enfrentarían la situación de la jueza no admitir esa pieza como evidencia, los fiscales no emitieron expresiones.

Mientras, la fiscal Iris Ortiz aseguró que cualquier acuerdo inicial que se había entablado con González Martínez por su cooperación en el caso ya no existe.

“Aquí para él ya no hay nada. Aquí para él lo que hay es un procesamiento en su contra con una confesión de él mismo sobre los hechos”, informó Iris Ortiz toda vez que achacó nuevamente el comportamiento de ese testigo a la “intervención indebida” del licenciado Jorge Gordon Menéndez, quien la semana pasada renunció a la representación legal del hombre.

El caso contra Pérez Bigio y Avilés González recesó hasta el lunes, 24 de abril.