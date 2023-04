La jueza Mariela Miranda Recio, del Tribunal de Bayamón, acogió, en parte, la solicitud de la Fiscalía para que declarara a Luis Enrique González Martínez como un testigo “no disponible”, lo que permitirá que el audio de su testimonio en la etapa de vista preliminar -en el que admitió haber asesinado a la empresaria Hilda Padilla Romero en hechos que ocurrieron en septiembre de 2019- sea utilizado en el juicio contra Keishla Pérez Bigio y William Avilés González.

Miranda Recio recibió la solicitud de parte de los fiscales Iván Rivera Labrador, Carmen Iris Ortiz y Gracelis Vega Bermúdez, en la continuación del juicio contra Pérez Bigio, hijastra de Padilla Romero, y Avilés González el pasado lunes, 17 de abril. Ambos enfrentan cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas. No obstante, Miranda Recio se reservó su fallo e indicó que entregaría su decisión por escrito, lo que finalmente hizo ayer.

Un testigo “no disponible” es una persona que insiste en no declarar en relación al objeto u asunto de su declaración, o que testifica que no puede recordar los hechos del asunto u objeto de su declaración.

González Martínez sostuvo, en la etapa de vista preliminar, que recibió ayuda de Avilés González para asesinar a Padilla Romero, en hechos que ocurrieron en la avenida Los Filtros, tras, supuestamente, ser contratado por Pérez Bigio para ejecutar el crimen. El hombre no solo fue llamado como testigo en el caso contra Pérez Bigio y Avilés González, sino que también enfrenta cargos por el asesinato de Padilla Romero en un juicio separado que comenzó el 20 de enero de 2022 y que continuará el 5 de junio de este año.

Miranda Recio reconoció, en su escrito, que anticipaban que González Martínez no declararía, pues todo lo que dijera en el juicio de Pérez Bigio y Avilés González podría ser utilizado en su contra en su propio juicio.

En principio, González Martínez alcanzó un acuerdo con la Fiscalía de Bayamón en la que admitió su rol en la muerte de Padilla Romero y en el que aceptó ser el testigo estrella del Ministerio Público en el juicio contra Pérez Bigio y Avilés González. Sin embargo, al ser sentado el lunes, 17 de abril, para declarar en el juicio, González Martínez optó por no prestar testimonio ante las preguntas de Ortiz. En repetidas ocasiones el hombre contestó con “no voy a declarar”, “no recuerdo” o “no puedo contestar”, lo que llevó al Ministerio Público a solicitarle a Miranda Recio que lo declarara como un testigo “no disponible”.

De haber continuado cooperando con la Fiscalía, la sentencia de González Martínez se hubiese reducido de 200 años de cárcel a 37 años. Sin embargo, el acuerdo quedó anulado al González Martínez declinar testificar en la sesión del pasado lunes.

Miranda Recio celebró una vista el pasado martes, 18 de abril, en la que escuchó los argumentos de la Fiscalía y de los abogados de defensa, Jesús Miranda Díaz y Edwin Castro, sobre el pedido del Ministerio Público.

“En el presente caso concurren los requisitos de la Regla 806(a)(1) de Evidencia, supra, que permite que el señor González Martínez sea declarado testigo ‘no disponible’ y, en consecuencia, se admite el audio de la vista preliminar como excepción a la regla general de exclusión de prueba de referencia al amparo de la Regla 806(b)(1) de Evidencia”, esbozó Miranda Recio en su resolución de 16 páginas.

No obstante, Miranda Recio no dio paso a la solicitud de que la declaración jurada prestada por González Martínez sea admitida en su totalidad como prueba sustantiva.

“Entendemos que no procede ya que no constituye un documento que pueda autenticarse prima facie, y la solicitud es contraria a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso Pueblo v. Zeno Torres. El Tribunal Supremo expresó (en dicho caso) que ‘esto, no pasa el crisol ni cumple con las exigencias de la Regla 802(a) de las Reglas de Evidencia porque, como hemos dicho, la declaración jurada anterior como prueba sustantiva es admisible si, y solo si, se trata de la porción en la que se cumplió con los siguientes aspectos a considerar: (1) la testigo de cargo testificó en el juicio; (2) estuvo sujeta a contrainterrogatorio con relación a algunas partes de la declaración jurada brindada anteriormente; (3) esas partes de la declaración jurada anterior son inconsistentes con el testimonio en corte y, (4) la declaración jurada fue prestada bajo juramento y, por tanto, está sujeta a perjurio’”, resumió Miranda Recio.

“En el presente caso, a pesar de que el testigo estaba presente, éste no declaró por razón de su derecho a no autoincriminarse, y no se cumple con los requisitos previamente establecidos en la jurisprudencia antes citada”, añadió Miranda Recio en referencia a que González Martínez, al negarse a declarar, no pasó por el proceso de contrainterrogatorio “a algunas partes de la declaración jurada brindada anteriormente” o en la etapa de vista preliminar.