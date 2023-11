Tras convocar una vista a último momento, la jueza de distrito federal Silvia Carreño Coll dio tremendo regaño a la defensa en el caso de la exrepresentante María Milagros “Tata” Charbonier Laureano, y adelantó que impondría una orden de mordaza.

Las expresiones de Carreño Coll surgieron luego de que la defensa adelantara a la prensa, más temprano, que la Fiscalía federal desestimará los cargos contra el hijo de la exrepresentante, Orlando Montes Charbonier.

“Los cité hoy porque les quiero decir que no voy a tolerar esto. Esto no es conducta que voy a tolerar y la próxima vez voy a imponer sanciones y voy a imponer una orden de mordaza”, destacó la jueza, desde el estrado, en la sala 6, del Tribunal Federal en Hato Rey.

Sin embargo, la defensa entendió que la mordaza fue impuesta. “La existencia de la orden de mordaza me impide contestarles preguntas... Ahora sí que no voy a hablar con la prensa”, agregó el licenciado Francisco Rebollo, abogado de Charbonier.

Carreño Coll abrió los trabajos y explicó que convocó la vista a las 4:45 p.m., y que no había razón para que los abogados de defensa no estuvieran presentes en sala. Al momento de emitir estas expresiones, Rebollo no estaba presente en la sala.

Tras llegar el licenciado, la jueza -quien permaneció en todo momento en el estrado a la espera del licenciado- hizo unas fuertes expresiones, en donde leyó las declaraciones que hicieron Rebollo y la licenciada Anita Hill, abogada de Montes Rivera, en las afueras del tribunal, adelantando que desestimarían los cargos contra el hijo de la exrepresentante.

Según explicaron los licenciados, el proceso de desestimación será mediante el Programa de Desvío Previo al Juicio (PTD, en inglés). Sin embargo, la jueza fue enfática en que las declaraciones de los abogados contribuyen a “desinformar” al público y la prensa.

Señaló que los cargos contra Montes Charbonier no han sido desestimados y, aunque no brindó datos adicionales sobre el proceso, destacó que “no son parte del récord público”.

Francisco Rebollo, abogado de María Milagros Charbonier. (Vanessa Serra Díaz)

Carreño Coll leyó citas en español del licenciado Rebollo Casalduc a la prensa, las cuales fueron traducidas al inglés para mantenerlas en el récord judicial. “El joven, evidentemente, para lo que lo estaban acusando era para doblarle las rodillas a su mamá y a su papá. Y el joven le salió duro. Y su mamá y su papá le han salido más duros todavía”, leyó.

“No toleraré eso”, indicó la jueza.

Por su parte, Rebollo expresó que estaba arrepentido por las declaraciones a la prensa. “Estaba buscando crear menos desinformación”, comentó el licenciado, quien aludió a que la gente pudo haber pensado que Charbonier Montes testificará contra sus padres si no hacia las expresiones a la prensa. “No pasará otra vez”, añadió.

Asimismo, Hill precisó ”me disculpo”. “No pasará otra vez”, agregó.

Más temprano, la defensa adelantó que la Fiscalía federal desestimará los cargos contra Montes Charbonier, tras culminar una vista con antelación al juicio. “El caso del hijo de la licenciada Charbonier y del licenciado Orlando Montes (Rivera) se está desestimando”, indicó Rebollo a la prensa.

“Quiere decir que los fiscales del Departamento de Justicia federal, no los fiscales federales de Puerto Rico, radicaron cargos contra este joven de 21 años en aquel momento, que lo llevó a perder su empleo... evidentemente, lo estaban usando para doblarle las rodillas a su mamá y a su papá, y el muchacho les salió duro”, agregó.

El juicio contra Charbonier Laureano y Montes Rivera debe comenzar el 11 de diciembre en el Tribunal federal en Hato Rey. Charbonier Laureano, su hijo y su exempleada en el Capitolio, Frances Acevedo Ceballos, fueron arrestados el 17 de agosto de 2020. El pliego emitido por un gran jurado fue de 13 cargos.

Según la acusación, a principios de 2017, la entonces legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) infló de $800 a $2,100 el salario de Acevedo Ceballos, quien era su asistente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Luego, en septiembre de 2019, volvió a aumentar el salario de Acevedo Ceballos, esta vez, a $2,900.

La acusación sostiene que ambas acordaron que, tras inflarle el salario, Acevedo Ceballos le pagaría una comisión ilegal a Charbonier Laureano, y a su esposo e hijo, en un tipo de soborno. La fiscalía estimó que Charbonier recibió $100,000 durante el periodo de la alegada conspiración, desde septiembre de 2017.