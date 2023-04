Ponce - El juicio contra Ana Inés Napoleoni Medina y Jeromy Pietri Napoleoni, comenzará el lunes, 15 de mayo, con la selección de los candidatos que, eventualmente, integrarán el jurado en el caso por el asesinato del militar Jancarlo Rivera Lugo.

Así lo determinó el juez Ángel Llavona Folguera durante la conferencia con antelación al juicio celebrada, este martes, en la sala 502 del Centro Judicial de Ponce, donde se escogieron las fechas para el procedimiento que se extenderá hasta septiembre. Esto, ya que el proceso de desinsaculación del jurado suele alargar el inicio del desfile de prueba, pues depende de cuántos ciudadanos respondan a la citación del Tribunal, para entonces, conformar el grupo de 12 personas que determinarán el futuro veredicto.

Sin embargo, la defensa de Ana Inés señaló que, aún está evaluando si su clienta irá a un juicio por jurado o por tribunal de derecho, aunque le notificó al juez que se inclina más a un juicio por derecho que, significa que la decisión recaerá en manos del juez y no de un panel.

PUBLICIDAD

“Hoy nos van a entregar unos documentos adicionales que necesitábamos para concluir nuestro análisis, antes de comenzar el juicio. Todavía no he llegado a ese análisis, a esa etapa de, vislumbrar, si será a través de jurado o no. Una vez, yo termine toda moción antes de juicio pues, pasaré a esa etapa”, explicó el abogado Luis Quiñones González.

“Hasta el momento, nos inclinamos a que sea por derecho. Se ha señalado comoquiera para juicio por jurado, pero, en la eventualidad que decidiremos, si es por tribunal de derecho, se renunciará entonces, oportunamente al jurado. Si es por jurado, ciertamente, alarga un poco el proceso porque es escoger el jurado”, manifestó.

Cabe destacar que, Carlos Torres Nolasco, abogado de Jeromy, no titubeó al informarle al juez su decisión de un juicio por jurado. No obstante, eso no impedirá que ambos casos se vean en conjunto.

Mientras tanto, el Ministerio Público notificó la culminación del desfile de prueba a la defensa, con la entrega del informe de balística completado por el perito del Instituto de Ciencias Forenses.

Según la fiscal Annette Estévez Serrano, la evidencia es voluminosa e incluye “prueba documental, vídeos, fotografías, certificados de análisis forense, informes policiacos, notas de agentes del orden público”.

Además, resaltó que cuentan con 24 testigos, luego de solicitar la inclusión de otros siete testimonios.

“Estamos muy satisfechos, porque completamos el descubrimiento de prueba en este caso. Se escogieron fechas de juicio, varias semanas y meses en el calendario del tribunal. Comenzamos el 15 de mayo y, para ese día se citaron cuatro paneles de jurado”, detalló la fiscal.

PUBLICIDAD

“El juicio comienza, tomándole el juramento preliminar a los candidatos a jurado y, entonces, arranca el juicio como tal. Esa semana, se comienza el proceso de desinsaculación del jurado y, una vez termine, se comienza el desfile de prueba en el caso”, acotó.

De acuerdo con el juez Llavona Folguera, las fechas para el juicio serán del 15 al 17 de mayo; 12 al 14 de junio y, luego se moverá a agosto, debido a que el magistrado atenderá otros casos por jurado.

“Tenemos del 14 al 17 de agosto, 21 al 24 de agosto, 28 al 31 de agosto, 5 al 7 de septiembre, 11 al 14 de septiembre y, del 18 al 21 de septiembre”, detalló el juez tras confirmar disponibilidad del Ministerio Público y la efensa.

Asimismo, Llavona Folguera instruyó a que los acusados, quienes participaron del proceso de hoy, a través del sistema de videoconferencia, sean llevados el lunes, 15 de mayo de manera presencial para iniciar el juicio a las 2:00 de la tarde.

El crimen de Lugo Medina, quien era segundo teniente de la Reserva del Ejército de los Estados Unidos, ocurrió el 14 de noviembre de 2022, en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque en Ponce, cuando la víctima se disponía a comprar adornos de Navidad junto con su pareja.

Jeromy Pietri y su madre, Ana Inés Napoleoni, enfrentan cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas y robo agravado. Mientras que la fémina tiene una acusación adicional de amenaza a testigo. Ambos se exponen a más de 160 años en prisión, de ser hallados culpables en todos los cargos.