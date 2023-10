La Fiscalía de Bayamón radicará mañana, jueves, cargos contra Melvin Camilo Mathews Medina por la muerte de Lara González Ortiz, de 21 años, y por las heridas que sufrió Félix Quiñones Rosario en un accidente de tránsito ocurrido el 8 de septiembre en Vega Baja, informaron varias fuentes a El Nuevo Día.

Las fuentes resaltaron que la radicación de cargos, que estará a cargo de los fiscales Roberto Hernández Ramos y Carlos Rodríguez Rodríguez, se llevará a cabo en el Tribunal de Bayamón durante la tarde.

Se supo que los fiscales radicarán siete cargos de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22 de 2000).

La investigación del Negociado de la Policía sostiene que Mathews Medina, presuntamente, conducía un Ford Mustang en la carretera PR-686, cerca del barrio Yeguada en Vega Baja, en la madrugada del 8 de septiembre cuando perdió el control e impactó un poste del tendido eléctrico y varios banquillos de cemento ubicados frente al negocio “Pa’ La Playa”. La Uniformada indicó que Mathews Medina, supuestamente, manejaba a exceso de velocidad cuando perdió el control.

González Ortiz, de 21 años y quien se encontraba en el asiento trasero del Mustang de 2013, falleció en la escena, mientras que Quiñones Rosario resultó herido a consecuencia del impacto. Presuntamente, Mathews Medina salió del vehículo y abandonó la zona del accidente caminando.

Mathews Medina compareció, el 11 de septiembre, a una citación en el cuartel de la Policía de Manatí acompañado de su abogado. No obstante, la Uniformada indicó que el hombre de 21 años invocó su derecho a no incriminarse y no cooperó con la investigación.

Tras el accidente, la familia y amigos de González Ortiz realizaron, el 15 de septiembre, una vigilia en la que exigieron justicia para González Ortiz.

Durante el evento, los familiares y las amistades de la fenecida vistieron de blanco y cargaron flores, velas y globos mientras caminaban al negocio “Pa’ La Playa”, lugar donde acontenció el accidente vehicular.