Caguas - El juicio contra Brandon I. Ríos Maldonado, acusado de asesinar a la empresaria de bienes raíces Rosa Castillo Carranza en hechos que ocurrieron el 17 de marzo de 2020, continuará mañana, jueves, con el testimonio de una oficial del Sistema de Emergencias 9-1-1 y el de un agente del Negociado de la Policía.

La sesión de hoy, miércoles, en la sala 304 del Tribunal de Caguas fue una abreviada, puesto que la oficial del 9-1-1 Evelyn Medina, y el agente Ismael Aguilar, citados para comparecer hoy, no estuvieron disponibles. El fiscal Javier Rivera Rivera explicó a El Nuevo Día que Medina asistió hoy a otro caso en el Tribunal de Bayamón y fue instruida por la jueza a cargo a no abandonar el recinto por razones no especificadas.

Mientras, Rivera Rivera dijo que Aguilar confrontó una situación personal que no le permitió estar en sala, pero que ambos estarán presentes para la sesión de mañana ante el juez Daniel López González.

PUBLICIDAD

Tras informar a López González de la situación con los testigos, el juez ordenó un receso para darle tiempo a Eric Castillo Pérez, sobrino de Castillo Carranza, de llegar al tribunal. Una vez se reanudaron los trabajos a las 2:59 p.m., Rivera Rivera sentó en el estrado a Castillo Pérez.

Antes de permitir la entrada del jurado e iniciar el testimonio, López González fue informado tanto por la fiscalía como por la defensa, mediante el abogado Luis A. Pérez Bonilla, que el Ministerio Público le extendió un acuerdo a Ríos Maldonado. Pérez Bonilla luego explicó que tras presentarle el acuerdo a su cliente, este declinó aceptarlo y solicitó la continuación del juicio. Los pormenores del acuerdo extendido por el Ministerio Público no fueron discutidos en sala.

Además, López González apercibió a Castillo Pérez de que no podía discutir el contenido de un mensaje que recibió de Castillo Carranza el día de los hechos. Esto sirvió como un recordatorio tras le celebración de varias vistas mediante regla 109 en las que el juez escuchó el testimonio, sin la presencia del jurado, para determinar qué se podía y no podía transmitir al jurado.

Ficha de Brandon I. Ríos Maldonado suministrada por el Negociado de la Policía. (suministrada )

El familiar de Castillo Carranza testificó que lo último que supo de su tía fue cuando le envió el mensaje por WhatsApp y cuyo contenido no fue discutido. El hombre añadió que, tras recibir el mensaje, acudió al cuartel de Loíza para notificarle a la Policía sobre el contenido de dicho mensaje.

Castillo Pérez también testificó sobre una serie de documentos presentados por la fiscalía, incluyendo el formulario de consentimiento para que agentes de la Policía ejecutaran un registro del apartamento de la víctima, ubicado en el complejo Costa Mar en Loíza, y ejecutado el 19 de marzo de 2020.

PUBLICIDAD

Ante las preguntas de Rivera Rivera, Castillo Pérez indicó que fue durante dicho registro que los agentes le informaron que habían encontrado el cuerpo de su tía. El hombre testificó que los agentes entraron al apartamento para buscar evidencia como ADN y para encontrar y remover una caja fuerte, cuyo contenido no fue discutido en sala.

Durante el redirecto de Pérez Bonilla, Castillo Pérez indicó que, al no estar presente durante el registro realizado por la Policía, no podía decir cómo se llevó a cabo dicho proceso.

Ante la indisponibilidad de Medina y Aguilar, López González asignó nuevas fechas para la continuación del juicio. Dada su agenda de casos, el juez separó las semanas del 11 al 15 y del 18 al 21 de septiembre, durante las tardes, para proseguir con el caso.

Ríos Maldonado enfrenta cargos de asesinato, secuestro agravado, destrucción de evidencia, robo agravado, daños agravados, conspiración y violaciones a la Ley de Armas relacionado con el secuestro y asesinato de Castillo Carranza, de 53 años, en hechos que ocurrieron el 17 de marzo de 2020.

La investigación sostiene que Ríos Maldonado, en común y mutuo acuerdo con otros individuos, cometió el delito de carjacking, secuestro y asesinato de Castillo Carranza. La jueza Sonya Nieves, del Tribunal de Caguas, encontró causa e impuso una fianza de $260,000 que el hombre no prestó. Sin embargo, Ríos Maldonado fue excarcelado a mediados de octubre de 2021 y colocado bajo supervisión electrónica al aprobarse un recurso de habeas corpus al transcurrir seis meses sin que iniciara el juicio en su contra.

PUBLICIDAD

No obstante, el Tribunal de Caguas expidió, el 2 de noviembre de 2021, órdenes de arresto contra Ríos Maldonado y Arsenio Laborde Figueroa luego que ambos se removieron sus respectivos grilletes para evadir a la justicia. Ríos Maldonado fue capturado el 24 de enero de este año. Laborde Figueroa, conocido como “Canito”, enfrenta cargos, junto con Carlos M. Cotto Cruz (“Wasa”) de asesinato y violaciones a la Ley de Armas relacionados con actividades de la organización criminal las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cantera (Las FARC).

Ríos Maldonado y otros individuos, supuestamente, hurtaron la Mitsubishi Outlander de Castillo Carranza el 17 de marzo de 2020 en la calle Mar Mediterráneo de la urbanización Villamar, en Isla Verde. Ríos Maldonado y los otros individuos colocaron a Castillo Carranza en otro vehículo y la llevaron a un lugar desconocido. Se cree que los individuos intentaban robarle a Castillo Carranza, quien alquilaba apartamentos a turistas en Loíza e Isla Verde. El cuerpo de la mujer fue encontrado el 19 de marzo de 2020 en una carretera del barrio Caimito, sector Hoyo Frío, de Juncos.