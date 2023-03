Una jueza del Tribunal Superior de San Juan determinó que el expresidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) Manuel Fernós tendrá hasta este jueves para entregar a la institución académica las credenciales necesarias para acceder a la información de resguardo contenida en el celular que utilizó mientras estuvo al frente del sistema universitario.

Se trata de uno de varios pleitos radicados entre el ex líder universitario y la Interamericana desde que la Junta de Síndicos determinó cancelar su contrato como presidente en verano pasado.

Fernós adelantó que solicitará una reconsideración de la sentencia.

El abogado Johnny Ocasio Torres, quien forma parte de la representación legal de la Junta de Síndicos de la Interamericana, señaló que la jueza Valerie Concepción Cintrón se basó en reglamentaciones institucionales sobre el uso de equipos electrónicos propiedad de la universidad para ordenar a Fernós a proveer el nombre de usuario, contraseñas y cualquier información necesaria para acceder a la información almacenada en la nube. Esto luego que el expresidente informara que tuvo que desechar el aparato electrónico provisto por la Interamericana y utilizaba un celular y una cuenta personal cuando, en mayo de 2022, le solicitaron que entregara el equipo y las credenciales como parte de una investigación en curso.

“El teléfono celular fue entregado al licenciado Fernós para que lo utilizara en el desempeño de sus funciones no-docentes como presidente. Sobre este, la UIPR retuvo el derecho y la facultad de acceder e inspeccionar su contenido. Debido a ello, el Lcdo. Fernós no tiene ningún derecho de propiedad o de intimidad sobre el contenido del teléfono de la nube o ‘iCloud’ donde se almacena el resguardo (‘back-up’) del teléfono propiedad de la UIPR”, lee la sentencia de la jueza Concepción Cintrón, en la cual dio un plazo de 48 horas para cumplir con su directriz.

El Manual de Normas para el Personal No Docente de la Interamericana establece que todos los equipos electrónicos provistos a empleados, como computadoras o teléfonos celulares, son propiedad de la universidad y “no existe una expectativa de privacidad respecto a la información contenida” en los aparatos.

“Si el licenciado Fernós optó por guardar o trasmitir información personal en el equipo (teléfono y/o nube) que es propiedad de la UIPR, lo hizo sabiendo que, en cuanto a dicho equipo (teléfono y/o nube), el demandado no tiene expectativa de intimidad”, estableció la jueza.

Concepción Cintrón había desestimado, en agosto pasado, la petición de interdicto presentada por la Interamericana por entender que se trataba de una controversia contractual que debía ser atendida bajo el mecanismo de arbitraje dispuesto en el contrato de Fernós. No obstante, el Tribunal de Apelaciones revocó esta determinación y ordenó al Tribunal de Primera Instancia a evaluar la controversia en sus méritos, por entender que quedaba fuera de la cláusula de arbitraje.

Ocasio Torres se expresó complacido con la determinación de la jueza.

“Las defensas que él (Fernós) estableció son completamente contradictorias con los reglamentos que él mismo firmó como presidente. Nosotros anticipábamos que este sería el desenlace, pero hemos tenido que ir por la ruta larga en el tribunal”, indicó el abogado.

Fernós, por su parte, insistió que no se ha negado a entregar la información, mas sí solicitó que la jueza evalúe, en privado, el contenido de la nube para que determine qué debe ser entregado.

“Hace un año que no soy presidente de la universidad. Todo lo que hay en la nube durante ese año es personal, y la universidad no tiene derecho a tener acceso a ello”, indicó.

“Hemos sido claros, en todo momento, en que no tenemos reparos a entregar la información que da acceso a la nube en la que se resguarda cierta información producto del uso de mi teléfono personal. Lo que le solicitamos al tribunal es que la juez viera en cámara el contenido de la nube para que aquello que fuera personal y en protección a mi derecho a la intimidad no fuese divulgado, de igual forma, proteger el derecho a mantener privilegiadas las comunicaciones con mis abogados”, agregó.

El expresidente y catedrático de Derecho argumentó que la sentencia adolece de errores de hecho y derecho, y lamentó que la determinación se tomó que sin que se hubiese celebrado una vista judicial.

“Quiero que quede claro que no tengo nada que ocultar, lo que hago es defender el derecho a la intimidad y el derecho a tener comunicaciones privilegiadas con mis abogados y que el récord médico de mi familia no lo obtengan los abogados de la universidad. Todo eso está ahí (en el celular). ¿Con qué derecho van a tener acceso, en violación a la ley federal? Realmente, para que no quede duda, defender el derecho a la intimidad no es ocultar evidencia. Por eso estoy dispuesto, y lo hemos expresado al tribunal, que en cámara la juez evalúe la información en la nube, que la universidad diga qué es lo que están buscando, que no hay nada de eso ahí, pero si lo hubiese, que la juez lo determine y se le entregue”, sostuvo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Fernós, asimismo, cuestionó la necesidad de tener acceso a la información de resguardo de su celular pues esta se le solicitó, inicialmente, como parte de una investigación en contra del ex director ejecutivo de la Oficina del Presidente Dominique Gilormini. Esta pesquisa, indicó Fernós, se completó pues Gilormini fue despedido de sus puestos no docente y docente en la institución.

La semana pasada, una jueza del Tribunal Superior de San Juan desestimó una demanda incoada por la Interamericana en contra de Fernós y Gilormini, por presunta negligencia en torno a la contratación de una empresa para establecer protocolos y un sistema de monitoreo para atender la pandemia de COVID-19. La Junta de Síndicos ya informó que apelará esta determinación.

Asimismo, aún está en manos del tribunal otro caso en el cual Fernós reclama que la Junta de Síndicos designe a un árbitro para poder llevar a cabo al proceso de arbitraje que atendería las controversias por la cancelación de su contrato el pasado 24 de mayo. La jueza Glorianne Lotti Rodríguez citó una vista para el viernes, 31 de marzo.