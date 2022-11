El Tribunal de Apelaciones tiene en sus manos dos controversias relacionadas con la terminación del contrato de Manuel Fernós como presidente de la Universidad Interamericana y que ponen en la palestra los choques entre quien fuera el principal líder del sistema universitario por 23 años y la Junta de Síndicos que rige la institución.

Al centro de la polémica está el mecanismo de arbitraje que se estableció en el contrato con Fernós para dirimir las desavenencias que pudieran surgir del acuerdo. Por un lado, la representación legal del exlíder universitario argumenta que la administración universitaria está dilatando, sin razón, el inicio del arbitraje para atender los reclamos de Fernós contra su destitución como presidente. Por el otro, uno de los abogados de la Junta de Síndicos de la Inter señaló que Fernós ha optado por recurrir a los tribunales en vez de sentarse en la mesa con ellos para establecer las reglas de juego antes de iniciar el arbitraje.

“La universidad reconoce que hay una cláusula de arbitraje, de eso estamos claros. El asunto es qué controversias se ven bajo la cláusula de arbitraje. Hay diferencias entre las partes y por eso no se ha nombrado al árbitro (que representaría a la universidad)”, expresó el abogado Johnny Ocasio Torres, quien es parte del equipo legal de la universidad.

“Hay una cláusula de arbitraje, hay una orden (del Tribunal Superior de San Juan) de que se vaya a arbitraje. Ya eso está resuelto, pero la universidad lo está apelando todo porque ellos no quieren ir a arbitraje”, señalo, por su parte, el abogado Harold Vicente, quien representa a Fernós.

La Junta de Síndicos del sistema universitario canceló el contrato de Fernós como presidente el pasado 24 de mayo. El cuerpo rector indicó que se trató de una terminación de contrato con justa causa, por lo cual Fernós no recibiría remuneración económica a raíz de esta acción.

Una serie de comunicaciones escritas entre Fernós y el presidente de la Junta de Síndicos, José Muñoz Ávila, incluidas en uno de los recursos legales incoados por el expresidente da cuenta que la destitución se dio tras meses de choques entre ambos funcionarios. Entre marzo y mayo de este año, Fernós hizo señalamientos contra Muñoz Ávila por acciones que consideró fueron una usurpación de los poderes del presidente de la Universidad Interamericana, así como por irregularidades en la contratación de una aseguradora para la institución. Muñoz Ávila, por su parte, ordenó investigaciones contra el entonces director ejecutivo de la Oficina del Presidente –que desembocó en su despido- y contra el propio Fernós.

La investigación contra Fernós aún no ha terminado, indicó Ocasio Torres.

“Esta controversia dimana del empeño y ambición desenfrenada de una persona que pretende valerse de su posición de presidente de la Junta de Síndicos de la universidad privada más grande del país para adelantar sus intereses particulares y ejercer influencias con ánimo de derivar beneficios directos e indirectos”, lee la demanda radicada por los representantes legales de Fernós, los abogados Vicente y Federico Hernández Denton.

La demanda acompaña una petición sumaria para compeler arbitraje, presentada el 5 de octubre, en la cual solicitan al Tribunal de Primera Instancia ordenar a la Universidad Interamericana a dar paso al proceso de arbitraje.

A raíz de esta petición, la jueza Elisa Fumero, del Tribunal Superior de San Juan, citó el 12 de octubre a una videoconferencia por Zoom. La jueza se comunicó con el abogado Luis M. Rodríguez López para que compareciera en representación de la Interamericana.

No obstante, en ese momento, la universidad aún no había sido emplazada y Rodríguez López desconocía si sería contratado para ese caso, dijo Ocasio Torres.

“Un caso, no solo este, cualquier caso, se presenta la demanda y (…) no es hasta el momento que el tribunal emite el emplazamiento y una vez se emplaza a la parte demandada es que empiezan a correr los términos según las Reglas de Procedimiento Civil. Las citaciones de cualquier vista judicial se hacen a través de la secretaría del tribunal, no se hace a través de teléfonos celulares. En el momento en que se llama al licenciado Rodríguez López, no hay ningún documento indicativo de que él representa a la universidad en este pleito particular porque la universidad no ha sido emplazada”, relató Ocasio Torres.

Rodríguez López y Ocasio Torres representaron a la Universidad Interamericana en una demanda previa que presentó la institución para exigir que Fernós entregara la información de usuario y contraseñas necesarias para acceder a la información de resguardo en la nube del teléfono celular que tenía asignado como presidente. Un juez del Tribunal Superior de San Juan desestimó dicha demanda, al establecer que era un tema que se debía atender en arbitraje, bajo la cláusula contenida en el contrato de Fernós.

Ocasio Torres señaló que la Interamericana apeló esa sentencia. Asimismo, radicaron un recurso discrecional ante el Tribunal de Apelaciones –el cual fue acogido el 27 de octubre- para cuestionar la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia luego que la jueza Fumero citara una videoconferencia bajo lo que consideran fueron condiciones irregulares.

Dado que el Apelativo acogió el recurso, quedó sin efecto una orden de Fumero para que la Interamericana nombrara el árbitro que le corresponde para el 31 de octubre.

“La expedición de dos órdenes basadas en una ‘vista’ o ‘conferencia inicial’ celebrada sin haberse emplazado a la parte demandante y obligar al abogado que suscribe (Rodríguez López) a comparecer a dicha ‘vista’ sin que este contara con la anuencia de la parte demandada resulta en una actuación altamente cuestionable y desacertada. Mas aún cuando dicha ‘vista’ ni siquiera fue grabada y pretendió ser tan ‘informal’ que la jueza Fumero Pérez expresó que, por ello, no tenía ‘puesta la toga’”, lee la solicitud presentada por la Junta de Síndicos de la Interamericana ante el Apelativo.

Vicente argumentó, por su parte, que no hubo nada incorrecto en la videoconferencia celebrada el 12 de octubre.

“Fue una vista de cortesía que tuvo la juez. Como ya había una orden de arbitraje (en el caso por el teléfono celular), cuando la juez ve esa orden, se comunica con el abogado de la Interamericana en el otro caso. ¿Por qué no nombran el árbitro? Porque es un pretexto. Ella, la juez, tiene la cortesía para tratar de agilizar todo”, sostuvo Vicente.

Ocasio Torres declinó emitir comentarios sobre los señalamientos que ha realizado Fernós contra Muñoz Ávila e insistió que la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana “nunca va a estar cerrada a una conversación”.

“A la luz de lo que ha ocurrido y de las posturas que ha tomado el licenciado Fernós y su parte legal, esperamos que ocurran otras controversias”, indicó. “La universidad ha tomado esta situación con la mayor seriedad, conforme a la ley, conforme al derecho, a los mejores intereses de la universidad y muy confiada de sus acciones”, sostuvo Ocasio Torres.