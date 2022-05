El ahora expresidente de la Universidad Interamericana Manuel J. Fernós aseguró esta noche desconocer las razones por las cuales fue destituido de cargo que ocupó por los pasados 23 años, pero señaló que no está relacionado a malos manejos de su parte.

Por el contrario, el abogado manifestó que él se aprestaba e realizar unas denuncias sobre unas posibles irregularidades en contrataciones realizadas por el presidente de la Junta de Síndicos de la Inter, José R. Muñoz Ávila.

“Creo que hay una junta mal informada, engañada que está, que tomó esta decisión sin darme la oportunidad de ser oído. Sin ninguna oportunidad de ser oído ni de informarme de qué se trata”, sostuvo Fernós en entrevista telefónica con este diario.

“El plano de la Junta no tiene conocimiento de esto. Están tratando de acallar mi voz porque iba a denunciar irregularidades, no quiero decir corrupción, pero irregularidades en unos contratos de consultoría”, añadió, al señalar que se trata de “intervenciones indebidas” y “conflictos de interés” en procesos de licitación.

La Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana destituyó hoy a Fernós como presidente. Al anunciar la salida del abogado, mediante un comunicado de prensa, el presidente de la Junta de Síndicos no explicó los motivos de la decisión.

“Ellos (la Junta de Síndicos), en el día de hoy me retiraron la confianza. Me dieron dos opciones: un despido con causa o que renunciara. Yo les pregunté cuál era la causa y me dijeron que no tenían una. Como no tenían una, les dije ‘yo no voy a renunciar, me tienen que despedir’”, relató Fernós.

El abogado, quien previamente fue decano de la Facultad de Derecho y rector del recinto Metro, señaló que recibió una evaluación positiva de su desempeño en la reunión de marzo de la Junta de Síndicos. Ahora, regresará a su plaza regular como docente de la Facultad de Derecho.

“Desde el mes de noviembre vengo sintiendo la persecución continua del presidente de la Junta de Síndicos, José Muñoz. Anticipaba que todo lo que estaba ocurriendo iba dirigido a esto, a que renunciara”, expresó.

Rechazó información de que una auditoría interna reveló que él había cometido irregularidades. Asimismo, defendió a quien era su jefe de personal, el abogado Dominique Gilormini, a quien suspendió recientemente, al indicar que se trató de una “patraña” en contra de su exayudante.

“Yo de todo he salido limpio”, aseguró. “Tuve que firmar la carta de suspensión de él (Gilormini), pero entiendo que todo lo que hay en contra de él es una calumnia. Firmé la carta de suspensión, pero entiendo que por parte del licenciado Gilormini, no hay nada en su contra... La cabeza que buscaban era la mía”, sostuvo.

La semana pasada, la administración de la Universidad Interamericana confirmó a varios medios de comunicación que el contrato que tenía la exgobernadora Wanda Vázquez Garced para dar clases en la Facultad de Derecho no sería renovado una vez venza a final de mes. Fernós indicó que no descarta que “quieran usar” esa polémica en su contra.

“Hay factores externos influyendo aquí, hay factores externos y podría haber un elemento de política envuelta y podría haber otros políticos”, apuntó, sin dar más detalles.

Adelantó que presentará un recurso legal en contra de la Junta de Síndicos por su destitución y ya cuenta con representación legal, que estará a cargo del ex juez presidente del Tribunal Supremo Federico Hernández Denton y el abogado Harold Vicente.

“Ya soy expresidente. Me siento muy tranquilo porque me siento en libertad”, comentó.