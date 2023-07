A rescatar a los corales del perjudicial blanqueamiento

La predicción es contundente: para este próximo agosto, con 100% de probabilidad, se producirá en las aguas que rodean a Puerto Rico el fenómeno conocido como blanqueamiento de corales, lo que sugiere un desbalance peligroso en la biosfera y constituye, a la vez, un llamado urgente para contener las actividades que incrementan el daño a las costas.

Son los expertos de la Sociedad de Ambiente Marino, una organización sin fines de lucro dedicada al estudio y a la conservación de los recursos del mar, los que han dado la voz de alerta. Han anticipado la manera en que reaccionarán los arrecifes de coral ante lo que catalogan de “estrés térmico”.

Para nadie debe ser extraño que el mismo calor que nos afecta a nosotros los seres de la superficie esté perturbando la vida de las especies en el agua.

La semana pasada se batía en dos ocasiones el récord diario de temperatura en la Tierra, lo que debería darnos una idea de la seriedad de la crisis mundial, y de la necesidad de que los gobiernos, en lugar de ignorar estas señales o minimizarlas, se acerquen a la comunidad científica y se interesen en lo que hay que hacer para ayudar.

PUBLICIDAD

Las consecuencias del blanqueamiento de corales no son tan simples como la pérdida de los vibrantes colores que tanto admiran los turistas y los buceadores locales. Por el contrario, lo peor de esa enfermedad, a causa de la cual las formaciones coralinas pierden las algas microscópicas que las habitan, es que se desequilibra la relación en todas direcciones, una cadena que afecta a otros organismos, y que además debilita los arrecifes que protegen las costas.

Como si fuera poco el aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos, que en el caso de Puerto Rico y el resto del Caribe toman forma de ciclones devastadores, la vulnerabilidad de las barreras de coral tiene un impacto en el oleaje, en la erosión que cada vez se vuelve más pronunciada en tantas zonas del país.

Significa que no se debe soslayar el fenómeno de la decoloración de corales recurriendo al argumento de que se trata de un problema mundial. En efecto, la organización Coral Reef Alliance estima que para el año 2050, el 90% de los arrecifes de coral del mundo sufrirá un blanqueamiento anual. Pero igualmente se quejan de que algunos gobiernos locales le restan importancia al blanqueamiento, o no se enteran con la suficiente rapidez, y, lo que es peor, no están preparados para responder al fenómeno.

Es el caso de Puerto Rico. La institucionalidad gubernamental no parece estar respondiendo. Las actividades acuáticas irresponsables no son las únicas que dejan a la vista las imágenes de los ataques al medio ambiente, tanto a los manglares y las playas como a la fauna de mayor tamaño, tortugas o manatíes que con frecuencia aparecen muertos, y no por causas naturales.

PUBLICIDAD

El paisaje submarino de los esqueletos blancos de los corales, no por menos visible es menos trágico ni urgente. En caso de que se extendiera en el tiempo un evento de esa magnitud, se complicaría la recuperación de los corales, sería más difícil que se repoblaran con las algas que les dan vida y, por lo tanto, estarían en peligro de muerte.

Las agencias gubernamentales concernidas, federales y locales, deben activarse, empezando por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que a estas alturas necesita un plan urgente. Sin embargo, la autoridad máxima y las verdaderas directrices de protección ambiental deben emanar, firmemente, del Ejecutivo. Es imperativo emprender la tarea de rescatar a los corales del nocivo blanqueamiento.