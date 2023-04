Me convertí en cuentapropista: ¿y ahora qué?

En estos tiempos es muy común ver personas que dejan de ser asalariadas y empiezan una empresa como cuentapropistas. Esto puede cambiar de forma sustancial sus obligaciones contributivas. Discutimos algunos de los aspectos a considerar.

1. ¿Tengo que registrarme en el Registro de Comerciantes?

Todas las personas que lleven a cabo operaciones en Puerto Rico deben obtener un Certificado de Registro de Comerciante a través de SURI antes de comenzar a operar. Es importante repasar las reglas del IVU y determinar si se le requerirá cobrar o retener el IVU. Si vende bienes, como regla general, será un agente retenedor y tendrá que cobrar el IVU. También tendrá que cobrar el IVU si se venden servicios y el volumen de ingreso bruto del vendedor excede $50,000. Dicha cuantía aumenta a $200,000 cuando son ciertos servicios profesionales y a $300,000 cuando son servicios provistos entre comerciantes.

La transición de la vida asalariada a un cuentapropista, o trabajador por cuenta propia, no siempre es tan fácil y requiere la debida atención para maximizar su beneficio y minimizar los riesgos, escribe Kenneth Rivera Robles.

2. ¿Qué pasa con las contribuciones sobre ingresos?

Como no hay un patrono que informe al Departamento de Hacienda los ingresos devengados, usualmente, el cuentapropista tendrá que pagar contribuciones estimadas si espera que su obligación contributiva anual exceda $1,000. En ese caso, tendrá que estimar la contribución a pagar al final del año y hacer el pago en cuatro plazos que vencen los días 15 de abril, junio, septiembre y enero. Si no se cumple con dicha obligación, la persona podría estar sujeta a una penalidad de 10% que se refleja en el Anejo T de la planilla. La penalidad no aplica si entre los pagos de estimada y las retenciones efectuadas al cuentapropista, se retiene el 90% de la contribución del año corriente o 100% de la contribución del año anterior. Esta penalidad es frecuente cuando las personas dejan de ser asalariadas durante el año para convertirse en cuentapropistas y no hacen los correspondientes pagos de contribución estimada luego del cambio. Además, en Puerto Rico las empresas, personas o entidades que contraten los servicios de un tercero deben cumplir con el requisito de retener 10% en el pago si estos exceden $500 en un año. Sin embargo, una persona que esté en los primeros tres años de operaciones puede solicitar a Hacienda un relevo total de tal retención.

3. ¿Quién paga mis contribuciones patronales?

Cuando la persona deja de ser asalariada ya no tendrá un patrono que retenga dinero del salario recibido o aporte para sus beneficios de Seguro Social y Medicare. En este caso, el cuentapropista tendrá que hacer el debido cómputo y la obligación de hacer pagos de estimada al Internal Revenue Service (IRS, en inglés). Además, el 15 de abril del próximo año, el cuentapropista tendrá que radicar la Forma 1040-PR para reportar los ingresos generados por cuenta propia y hacer el cómputo final de su obligación contributiva.

4. ¿Tengo que registrarme con el municipio?

Un cuentapropista tiene 30 días para registrarse con el municipio donde tenga oficina una vez comience a operar. No hay una forma preestablecida, por lo que, generalmente, podría usar una carta que recomendamos envíe con acuse de recibo. Posteriormente, tendrá que radicar una Declaración de Volumen de negocios en el ayuntamiento que se vence cinco días laborables después de cada 15 de abril.

5. ¿Necesito un Employer Identification Number (“EIN”) del IRS?

Si la operación se establece usando una entidad legal, como una corporación o sociedad, está obligado a tener un EIN para dicha entidad. Sin embargo, si la operación se maneja de manera individual como un cuentapropista, la regla general es que no necesita un EIN. Si contempla tener empleados, ahí será necesario obtener un EIN.

Por otro lado, muchos cuentapropistas también optan por obtener un EIN para no tener que proveer su número de Seguro Social como un mecanismo para proteger su identidad.

6. ¿Es cierto que puedo deducir mis gastos?

Si la persona es cuentapropista tendrá que llenar un anejo para presentar el resultado de sus operaciones. Se usa el Anejo J para Manufactura, el Anejo K para venta de bienes, Anejo L para Agricultura, Anejo M para servicios y el Anejo N para alquiler. En el anejo correspondiente, el cuentapropista incluirá todos los ingresos generados y todos los gastos necesarios y ordinarios incurridos para llevar a cabo dicha operación. A su vez, los gastos en dichos anejos se dividen en tres categorías. Los gastos a detallarse en la Categoría A requieren se haya preparado una declaración informativa para poder deducirlos. Los gastos de la Categoría B no requieren corroboración adicional, pues Hacienda tiene mecanismos para validarlos. Finalmente, los gastos que están en la Categoría C podrían estar sujetos a corroboración a través de procedimientos adicionales para fines de ser deducibles para la Contribución Básica Alterna (CBA). La CBA es un cómputo paralelo de contribución sobre ingresos que se presenta en el Anejo O de la planilla. Estos procedimientos adicionales pueden incluir un Agreed Upon Procedure (AUP, en inglés) que lo prepara un CPA o la preparación de un Anejo DDC juramentado por un Agente Acreditado-Especialista en Planillas.

7. ¿Tengo derecho a otros beneficios?

Como cuentapropista podría tener derecho a ciertos beneficios adicionales. Por ejemplo, si es más beneficioso, un cuentapropista podría tener derecho a utilizar la Contribución Opcional. Esta contribución se computa usando una tasa fija y se impone sobre el ingreso bruto sin tomar deducciones. La tasa fija oscila entre 6% y 20% dependiendo del nivel de ingreso de la persona. Por otro lado, si la persona tiene entre 16 y 35 años puede pedir una exención como joven empresario durante los primeros tres años de operaciones. Dicho beneficio provee una exención de hasta $500,000 por año y se reporta en el Anejo IE de la planilla individual. La exención debe solicitarse en el Departamento de Desarrollo y Comercio (DDEC) antes de comenzar dicha actividad comercial.

Como describimos, la transición de la vida asalariada a un cuentapropista, o trabajador por cuenta propia, no siempre es tan fácil y requiere la debida atención para maximizar su beneficio y minimizar los riesgos.