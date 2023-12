El analfabetismo como elemento de marginación en Puerto Rico

Hace poco estaba en la fila para completar la renovación del marbete de 2024 y un caballero de unos 55 años se me acercó, me mostró el formulario del seguro obligatorio y me dijo: “no sé llenar esto”. De inmediato procedí a ayudarlo. Mientras le preguntaba sus datos, me confesó que solo sabía escribir su nombre.