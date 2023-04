La cueva de ladrones

Recientemente ha salido a la luz pública la otorgación de $32.5 millones en fondos federales destinados a la reconstrucción de la Iglesia Fuente de Agua Viva. La misma ubica en el municipio de Carolina y su líder es Otoniel Font. La destrucción de la estructura es producto del paso del huracán María. El huracán también dejó a miles de hogares sin techo, escuelas desmanteladas, hospitales afectados, puentes intransitables y enfermos sin medicamentos.

Ante la otorgación millonaria de esos fondos, el país se ha indignado. Ello supera el disgusto porque el sentimiento parte, indiscutiblemente, de la dignidad que como país merecemos y que se nos violenta descaradamente con el despilfarro en nuestras narices.

En la televisión se le preguntó a la senadora Joanne Rodríguez Veve sobre su postura ante la concesión de dichos fondos. La senadora por el partido Proyecto Dignidad, se ha destacado por la defensa obstinada de su muy particular visión de la cristiandad, la trillada lucha “pro-vida” que impone una visión religiosa de la familia y por arengar contra todos los que piensen distinta a ella.

Increíblemente, la senadora Rodríguez Veve justifica la desproporcionada asignación de fondos, al decir que FEMA destinó $480 millones a entidades con base de fe dentro de los cuales solo le dan $32.5 millones a la Iglesia de Font. Dice que es totalmente “legal” y no entiende los cuestionamientos.

También aparece el auto denominado pastor Font utilizando el púlpito para expresar que los “benditos toldos azules” aún existen porque esas personas sin techo gastaron el dinero comprando televisores y “montón de otras cosas”, que se trata de un sistema de reemplazo y si “usted perdió un techo de zinc no le van a dar para construir un techo en cemento” y añade: que tampoco le van a dar los fondos si no tienen los títulos de propiedad y que hay gente que no quieren “poner las cosas en orden”.

Estas expresiones ignoran que el que un proceso sea legal, no lo hace automáticamente moral y, mucho menos, justo. Sus manifestaciones demuestran menosprecio por las y los puertorriqueños que viven en la pobreza por circunstancias que el pastor Font, desde su privilegio, seguramente desconoce y desecha. A ambos poco les importa que el servicio de energía eléctrica es insufrible y costosísimo. No denuncian la falta de servicios para los estudiantes de educación especial ni para nuestros ancianos. La alarmante violencia que vivimos les resulta indiferente. Mas, lo peor de todo es que parecería que le sirven a otro Jesús y desconocen las enseñanzas de un libro que constantemente citan y se llama la Biblia.

Estos falsos profetas que se llenan la boca hablando de “Dios” y de sus supuestas enseñanzas, emulan los pecados descritos de las personas de Sodoma: “la soberbia, el pan de sobra y abundancia de ocio sin fortalecer la mano del afligido y del necesitado. (Ezequiel 16:49). No han leído que fuimos creados para hacer buenas obras y las “buenas obras” de las que Cristo habla en Mateo 25, incluyen el cuidado de los pobres y de los que sufren. No debemos olvidar que Jesús rechazó que se utilizara el nombre de Dios para aprovechar ganancias económicas. Este expulsó a los mercaderes del Templo de Jerusalén, derribó mesas y dijo: “Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis convirtiendo en una cueva de ladrones” (Jeremías; 7,11).

