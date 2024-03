“Aquí solo tienes salud, si la puedes pagar”, escuché decir a una mujer de unos 55 años mientras salía de la cita médica que esperó por siete meses. Desconozco qué sucedió, aunque no me resulta difícil imaginarlo. Puedo presumir que el plan médico no le cubrió la consulta o que le cancelaron nuevamente una operación. Tal vez le negaron el servicio y la enviaron directo a sala de emergencias. Es fácil sacar conclusiones en una isla donde existe de todo menos eficacia en los servicios médicos. Me volteé a mirarla para ofrecerle un gesto de sororidad, pero ya estaba lejos. Se alejaba ligera y llorosa, casi sin poner los pies en el suelo.