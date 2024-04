Se dice que la exención que se provee a las operaciones de manufactura es el gasto tributario más grande de Puerto Rico. Esto surge del Informe de Gastos Tributarios que para el año 2024 estima el costo para dicho gasto de $16,574 millones. El Informe se limita al costo al gobierno central por lo que no incluye el costo para los municipios. Sin embargo un estudio de Espacios Abierto de marzo de 2024 menciona que dichos incentivos municipales tienen un costo anual de $539 millones. Es importante resaltar que estos “gastos tributaries” no son desembolsos directos del gobierno, sino ingresos que el gobierno decide no recaudar para promover el desarrollo económico. A la luz de esta situación, varias personas incluyendo varios alcaldes han cuestionado nuestro régimen actual de incentivos contributivos para la manufactura.