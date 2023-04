Las redes sociales, la actriz porno y el procesamiento criminal de Donald Trump

Un gran jurado de Manhattan en el estado de Nueva York autorizó el procesamiento criminal del expresidente Donald Trump. La acusación, en vez de anular su viabilidad política, revive su alicaída pretensión de retornar a la presidencia. Sus rivales dentro del Partido Republicano, en vez de aprovechar la ocasión para repudiarle, han optado por dar validez al argumento “trumpiano” de que se trata de una vendetta política.

¿Cómo se explica este fenómeno que vive y crece de la destrucción e intolerancia y que es capaz de generar fortaleza con sus desaciertos? Una explicación se encuentra en la relación extensa de atrocidades mayores cometidas por el expresidente. El incidente por el que se le acusa- haber ocultado y provisto información falsa con respecto al pago de dinero a una actriz porno- luce de categoría terciaria en gravedad al compararlo con sus otras ofensas. Para muchas personas, este incidente no debe ser motivo para una acción criminal y menos contra un expresidente, que está nuevamente en contienda política. La situación se asemeja al proceso de residenciamiento desarrollado contra el entonces presidente Bill Clinton por perjurarse al negar su relación con una becaria de la Casa Blanca. Las andanzas sexuales no parecen considerarse motivo, de por sí, para la expulsión de un presidente.

Otra explicación que ofrece más agarre la encontramos en las redes sociales. La tendencia a no vivir la vida propia para vivir la de otros ha adquirido carácter de compulsividad con el desarrollo de las redes. Ante la inseguridad e incertidumbre inherente a la existencia misma, muchas personas recurren a adecuar sus vidas a la banalidad que otros desarrollan para, más adelante, comunicarle al mundo que también participan y son fraternos en la banalidad. De esta manera, creen salir del anonimato y fortalecer su autoestima. No se percatan que esto no brindará razón a su sinsentido angustioso y que pueden terminar siendo rehenes y piezas de la agenda abusiva de patanes.

Previo a la explosión de este fenómeno, resultaba indispensable la conversación y el encuentro frente a frente con nuestro círculo íntimo y el no tan íntimo. La tecnología, en vez de acercarnos, como tanto se pregona, ha terminado alejándonos, ya que se ha convertido en instrumento de transgresión de cobardes y trúhanes.

Cuando estábamos obligados a interactuar con otros, porque no existía la alternativa de hacerlo desde la distancia del impulso electrónico, teníamos que aprender a manejar nuestros temores y a coexistir en un mismo espacio físico con personas que no eran de nuestro agrado y hasta enemigas de nuestras creencias. Esto ya no es necesario, pues se agrede y cancela destructivamente desde la distancia. Es fácil transgredir la dignidad de quien no se tiene de frente. Las redes son la zona libre de francotiradores verbales. La notoriedad moderna consiste en el destaque estridente de la ofensa. En este “arte” Donald Trump es un maestro.

Abogado asegura que Donald Trump no será esposado

La degradación social que damos por aceptable, ha permitido que las y los delincuentes de la palabra sean recompensados por una matrícula inmensa de seguidores a quienes se le resta “contenido” a sus vidas. En un ceremonial que se acerca a la flagelación consentida, las y los influenciadores “monetizan” sobre nuestros temores y complejos. No hay zona vedada para estos artífices de la caída libre, pues hemos delegado en su juicio malsano la definición del arreglo social moderno.

En esta nueva concertación de la desinformación, en la que no suele haber creación vindicatoria ni riqueza intelectual aportada, el vacío existencial se acrecienta. Teniendo más hemos quedado con menos. Los temores, las inseguridades, la intolerancia y, por consiguiente, la injusticia, se intensifican.

He aquí la razón de la existencia y capacidad de resistencia del fenómeno Trump. Nace, vive y crece del desorden y la promoción de controversia fatua. Lo preocupante es que no es el único, pues sus clones se reproducen por doquier. Estos nuevos bufones de la corte social electrónica son artífices de la mofa que, además, absorben, saquean y ahondan el infortunio de millares de seres humanos necesitados de ayuda y atención. Hay que aprender a no dar oxígeno a los fuegos que estos depredadores mediáticos propagan, para extinguirles por siempre.

