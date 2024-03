Recientemente, informé sobre los hallazgos de una investigación del Departamento de la Familia contra el Hogar Las Águilas, en Ponce. El espacio del artículo no fue suficiente para detallar las múltiples prácticas de maltrato y negligencia detalladas en el informe de la Junta Adjudicativa de Familia, aún en los tribunales. Esas prácticas resultaron en muertes, personas con úlceras, caídas y fracturas, que no fueron divulgadas a los familiares ni atendidas en un hospital, entre otras. Aunque el proceso judicial sigue, el Hogar Las Águilas ya no tiene licencia y debería estar cerrado. Sin embargo, continúa abierto y con residentes.