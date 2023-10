No es para tanto: la partida de McCarthy como distracción

El mundo no está fácil. En ningún sentido. Pero cuando se trata de incidentes y confrontaciones políticas en Estados Unidos, como la que actualmente causó la expulsión del speaker, Kevin McCarthy, con ser la primera vez que ocurre en la historia de esa nación, no es algo que vaya a superar al sistema, ni que ponga a temblar los cimientos del capitalismo, ni que vaya a causar una guerra civil que devaste ciudades. Ellos se entienden, ya saben, y la verdad es que el poder reside en otra parte, y ese poder, que es económico e inapelable, ha impuesto siempre sus límites, y esta vez no será la excepción.