Quien leyó ese libro alguna vez, jamás verá una sola campaña de turismo sin cierta repulsión. Al menos, eso fue lo que me sucedió cuando una maestra de intermedia me asignó Cuentos para fomentar el turismo por la época en que el gobierno de Pedro Rosselló se volcaba en una arrogante promoción turística: “Puerto Rico lo hace mejor”. Años después, mientras el gobernador Alejandro García Padilla escondía el impago de la deuda bajo la frase “La isla estrella”, y una millonaria inversión de publicidad turística, regresé a Belaval solo por aquello de no perder la costumbre de que la literatura es la mejor de nuestras venganzas. Ahora que el gobernador Pedro Pierluisi y un largo etcétera de funcionarios públicos anda por España, en una feria de turismo, pensé en la cara de palo que habría puesto Belaval si se hubiese enterado que, además del reputado chef que se llevaron para hacer de piragüero en la feria, se pusieron nostálgicos y utilizaron la misma tipografía de Discover Puerto Rico, aquella campaña que pretendió aplanar la pobreza de los años treinta, y contra quien Belaval luchó desde la revista Puerto Rico Ilustrado.