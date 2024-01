Salud oral: lo más valioso que tenemos

Recibimos un nuevo año deseando ¡salud! Deseamos salud para los seres queridos y para nosotros porque reconocemos que es de lo más valioso que tenemos. Siendo tan valioso, ¿por qué vamos a querer ponerla a riesgo? No obstante, así lo hacemos cuando no nos cuidamos con buena alimentación, hábitos y atención profesional. También se pone la salud a riesgo cuando algunas personas permiten que se realicen procedimientos médico-dentales por quienes no se han preparado para realizarlos efectivamente y con seguridad. Una licencia profesional no es poca cosa. Para que su dentista pueda examinarlo, recomendarle tratamiento y realizar el mismo ha tenido que demostrar, durante una prolongada carrera, su capacidad y conocimiento.