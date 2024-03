Conviértete en mecánico de motocicletas, te decimos cómo

American Technical Institute, Inc. (AMTEC) es tu puerta de entrada al éxito en el mundo de la mecánica de motocicletas. Con 20 años de experiencia, lidera el campo con sus programas pioneros en Tecnología y Mecánica de Motocicletas. Está acreditado por la Accrediting Commission of Career Schools and Colleges (ACCSC) y aprobado por la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico. Ofrece ayudas económicas, si cualificas.