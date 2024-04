Estas son los “ecoinfluencers” que debes seguir

Para esta joven, educar a sus seguidores la satisface mucho. “Siento que he logrado –desde mi rinconcito–, motivar a más personas a tratar de identificar a las aves, he hecho que la observación de aves sea algo que no es solamente para los científicos. Que la gente vea que es algo que todos podemos hacer” aseguró la influencer, quien estará colaborando en un censo de aves con Surfrider Puerto Rico a celebrarse en la Bahía de Aguadilla durante abril y mayo.