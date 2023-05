Desde su fundación, The Baldwin School of Puerto Rico ha promovido que sus estudiantes exploren una amplia variedad de disciplinas y participen en actividades extracurriculares que les permitan cultivar habilidades y adquirir conocimientos en áreas más allá de sus intereses académicos.

Estos programas fuera del horario escolar, en consonancia con la visión que promueve el programa educativo del Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés), del cual la escuela es parte, contribuyen al desarrollo de un conjunto de competencias altamente valoradas por instituciones universitarias y empleadores.

La educación del Bachillerato Internacional (IB) se ha convertido en una opción cada vez más popular para aquellos estudiantes que buscan una experiencia académica rigurosa y completa. A través de un enfoque integral del aprendizaje, el programa IB estimula en los estudiantes el pensamiento crítico, el desarrollo de la creatividad y el compromiso como ciudadanos globales en su comunidad. Esta es la meta central que inspira a estudiantes, docentes y miembros de la comunidad de The Baldwin School of Puerto Rico.

Con espíritu innovador, esa perspectiva holística del aprendizaje se concretiza a través de los proyectos que han llevado a cabo los estudiantes de la clase graduanda del 2023.

Caracterizados por su optimismo, sus estudiantes reconocen que la educación privilegiada que han recibido ha ido acompañada de un sentido de responsabilidad y justicia social. Por ejemplo, Valeria Murray, inspirada por el Mesón de Amor de la Universidad de Puerto Rico y la Casa Protegida Julia de Burgos, desarrolló su proyecto Punto Pads. La joven creó una línea de productos sanitarios femeninos reusables. Esta ha logrado crear una vía sostenible y costoefectiva para atender la crisis que afecta a miles de niñas y mujeres que no tienen acceso a productos menstruales. Por otro lado, su compañera de clase, Valeria Díaz-Rosado, trabajó con el senador José Vargas-Vidot para renovar la biblioteca de la Escuela Intermedia Ernesto Ramos Antonetti. De igual modo, Aramis Rivera y Nayma Carballo se han dedicado a liderar, durante gran parte de su carrera secundaria, tutorías, y talleres de arte y danza para los miembros de la comunidad de Tras Talleres.

Stella Benítez y Chloe Goldberg organizaron una recaudación y entrega de suministros para las comunidades afectadas por los terremotos y huracanes que impactaron el área sur de la isla a principios del 2019. (Suministrada)

También, Stella Benítez y Chloe Goldberg organizaron una recaudación y entrega de suministros para las comunidades afectadas por los terremotos y huracanes que impactaron el área sur de la isla a principios del 2019. Además, Gabriel Santiago, Pablo Ramos, Lucas Torres y Juan Pablo Guzmán colaboraron con Dolphinfish Research Project y Beyond Our Shores. Estos ayudaron a estas dos organizaciones a recopilar información sobre la población de mahi mahi (dorado) en la región del Caribe, con el propósito de mitigar la sobrepesca.

Los seniors Ema López y Antonio Medina ayudan a los estudiantes de primaria a enfrentar la transición del nivel educativo. (Suministrada)

La educación del Programa del Bachillerato Internacional (IB) inspira a los estudiantes a descubrir enfoques innovadores para contribuir en su comunidad. A través de estos proyectos y otras iniciativas de servicio comunitario, los alumnos han tenido la oportunidad de emplear los conocimientos adquiridos en el aula y generar un impacto positivo en el mundo. Al mismo tiempo, han desarrollado habilidades de liderazgo, colaboración y una mayor conciencia social.

Con más de 250 aceptaciones en más de 125 universidades prestigiosas en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, The Baldwin School of Puerto Rico no alberga ninguna duda de que este grupo de estudiantes seguirá dejando una huella positiva en el mundo.