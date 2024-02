Completa tu bachillerato o maestría de forma acelerada y flexible

El mejor momento para cumplir tus metas es AHORA. No importa la edad, nunca es demasiado tarde para estudiar. Si eres mayor de 21 años y todavía no has culminado tus estudios universitarios, el Programa AHORA de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) te ofrece la oportunidad de completar un grado de bachillerato o maestría sin sacrificar tu estilo de vida. Podrás desarrollar tus destrezas académicas y adquirir las competencias profesionales a la vez que atiendes tus otras responsabilidades de trabajo y familia.