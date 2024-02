Una ventana de oportunidades

Estos grupos se presentan como una alternativa para llevar al estudiante a una comprensión más directa y amplia de la carrera que busca completar, permitiéndole una conexión con la industria que no puede tener en el salón de clases.

“Siempre me ha gustado participar de asociaciones estudiantiles y siempre lo he visto como ese extra para complementar el lado académico. Conoces a compañeros de clase y en las charlas conoces que hay posibilidades de trabajo en otras industrias. Eso siempre me atrajo”, expresó López.