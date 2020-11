Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia aseguró que combatiría con prioridad la corrupción gubernamental que afecta el bienestar del pueblo de Puerto Rico.

De acuerdo con el precandidato popular, el país ha retrocedido 100 años debido a la pérdida de confianza en el gobierno y en el liderato del oficialista Partido Nuevo Progresista.

Bhatia afirmó que entidades del gobierno federal asignadas a trabajos de respuesta y reconstrucción de Puerto Rico tras el huracán María se han percatado de las deficiencias del gobierno local, las que el senador considera prácticas de corrupción institucional que minan los fondos públicos.

El paso del huracán María por la isla, en septiembre de 2017, marcó un punto de inflexión en la vida del senador. “Después de María, me di cuenta de que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, y el gobierno local con sus ciudadanos, se había roto. Cuatro mil personas se habían muerto porque el gobierno les falló, y eso se complicó aún más con el Verano del 19”, señaló el líder estadolibrista. Se refirió al escándalo del chat de Telegram y las subsiguientes protestas masivas que obligaron la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, el verano del año pasado.

Bhatia sostuvo que posee las cualidades para restaurar la confianza del pueblo, así como del gobierno federal, en la institución pública.

“Conozco a Washington D.C. de arriba abajo. Hay muchos miembros del Congreso con quienes literalmente estudié”, indicó. “La confianza no se restaura con una ley u orden ejecutiva, sino con años colaborando estrechamente con el gobierno federal. Lo mismo pasa con el mundo de Nueva York. Llevo años dando cara a nombre de Puerto Rico ante bonistas, banqueros y casas acreditadoras. La relación de uno no se basa en un cabildero; la época en que el cabildero establecía la relación ya pasó. Ahora es la reputación de uno la que cuenta, y me siento cómodo porque conozco ese lenguaje”.

Bhatia, quien ha sido senador durante tres términos, expresó que establecería un gobierno que le hable al país con la verdad y desvinculado de influencias partidistas. Se comprometió a crear un grupo de personas que verifique el nivel de certeza de la gestión pública. A esos fines, el senador expuso que “lo primero que haré como gobernador es establecer un grupo de personas que no sean afines con el PPD, pero que tengan la confianza del pueblo. En ese grupo puede haber profesores universitarios, líderes empresariales y sindicales”, apuntó.

El precandidato se comprometió asimismo con la apertura gubernamental. “Debemos comparar notas con aquellos grupos que no están de acuerdo con las decisiones que se estén tomando. Lejos de verse como enemigos del gobierno, hay que verlos como colaboradores”.

Las medidas de transparencia con las que Bhatia se compromete incluyen hacer público el calendario y las conversaciones del gobernador, así como los contratos y todos los cheques que emita el gobierno. Añadió que desde el primer día de su mandato tomaría pasos adicionales para atajar la corrupción.

“Primero, trabajaría mediante orden ejecutiva para que quede meridianamente claro que se acabó la puerta giratoria, donde la gente que va a trabajar en el gobierno se va luego a recoger contratos de las agencias donde trabajaron. Número dos, se acabó que se le brinde preferencia a quienes fueron contribuyentes políticos. Número tres, se prohíbe por ley pedir dinero a empleados públicos por alguna actividad política, como está a nivel federal bajo el Hatch Act”, enumeró Bhatia.

Para el precandidato por el PPD, la educación pública es el problema más apremiante que Puerto Rico puede resolver sin ayuda federal. “Quiero que me recuerden como el gobernador que fue a arreglar las 800 escuelas públicas. El dinero lo tenemos. Hay que asignarlo al salón para que haya computadoras, wifi y laboratorios”, dijo.

Sin embargo, la reconstrucción del país de los daños provocados por desastres naturales requiere de la asistencia federal. “Todavía hay pendientes cerca de $40,000 millones que se le asignaron a Puerto Rico. Con esa cantidad, puedes hacer a Puerto Rico dos veces, pero tiene que haber confianza, y en Estados Unidos nombraron a un general para que venga a descifrar el gobierno de Puerto Rico”, mencionó.

Para Bhatia, esa situación implica que la isla regresó a la Ley Foraker, la cual estableció el primer gobierno civil en Puerto Rico con el gobernante y el gabinete nombrados por el gobierno de Estados Unidos.

Sobre el plano económico, Bhatia dijo que el Estado Libre Asociado aún sigue siendo una herramienta para impulsar la economía de la isla. Circunstancias recientes, que incluyen la pandemia del COVID-19, pueden colocar a Puerto Rico en una posición similar a la que ocupó a partir de la década de 1950, cuando experimentó un “boom” en el sector de manufactura.

“Hay interés en los Estados Unidos de devolver el 90% de la manufactura farmacéutica que se hace en China por motivos de seguridad nacional, y Puerto Rico es el sitio idóneo para lograr ser el eje de esa industria”, afirmó.

Horas antes de esta entrevista con el senador, la exgobernadora Sila María Calderón lo endosó para la candidatura a la gobernación por el PPD. Para el legislador, el apoyo de la exmandataria representa el compromiso de que su partido puede restaurar la confianza del pueblo en el liderato político.

“Creo que el símbolo más fuerte que hay en Puerto Rico de gobierno limpio es Sila Calderón”, manifestó Bhatia. “Yo sé que el endoso de Sila Calderón viene acompañado de un compromiso de ayudarme a crear un gobierno limpio para Puerto Rico”, concluyó.