El espíritu navideño está en todo su apogeo y ese deseo de decorar y poner la casa bonita es parte de esa emoción. Sin embargo, es importante entender que, para lograr una decoración a tono con estas fiestas, no tenemos que cambiar todo nuestro hogar ni gastar demasiado dinero, sino añadir a lo que tenemos esos toques particulares que nos hacen sentir que estamos de celebración.

Para la diseñadora y decoradora de interiores licenciada Elsie Torres la clave, a la hora de decorar nuestro entorno, es crear un balance y maximizar los elementos con los que ya contamos, además de añadir pequeños detalles de la temporada para no tener que gastar tanto dinero.

Elsie Torres, diseñadora y decoradora de interiores licenciada. (Suministrada)

¿Qué, dónde y cómo decoramos?

En el hogar tenemos muchas áreas para darles esos toques decorativos que resalten. Para Torres, es importante que la temática con la que queramos decorar no sobreabunde, sino que complemente el área.

La entrada y la sala

Podemos decorar la entrada de la casa y en la sala podemos añadir un centro de mesa o un cojín. No tienes que cambiar todos los cojines por temporada; a los mismos que tienes con añadirle uno del tema que celebras es suficiente.

La mesa de comedor

La cena es uno de los principales atractivos, por ende, la mesa es un área perfecta para incluir la decoración que le imparta ese toque festivo al hogar. Puedes agregar un elemento como un centro de mesa o un detalle como un florero no muy alto para que no impida que las personas puedan verse en la mesa y que puedan socializar, que es el objetivo principal. Toma en cuenta que la mesa no debe estar muy cargada de elementos decorativos, para que no impida la colocación de la vajilla.

Esa misma decoración, ya sea un florero, candelabro o cualquier otro elemento, se puede utilizar tanto para Acción de Gracias como para Navidad, solo cambiando el tipo de flores y los colores de las velas.

Al momento de hacer la mesa, puedes decorar con la vajilla y los cubiertos que utilices, pero no es necesario comprar una vajilla que sea del tema. Por ejemplo, no es recomendable que tengas una vajilla para Acción de Gracias y otra de Navidad. Lo ideal es utilizar la misma vajilla que no tenga ningún tema y juegues con alguna flor, el runner de la mesa o las servilletas.

La cocina y el baño

Del mismo modo, la cocina puede tener pequeños toques de decoración, pero que eso no impida su función principal.

Hay que tener cuidado con sitios web o aplicaciones como Pinterest porque, a veces, las personas decoran demasiado el área de la cocina y la llenan de tantas cosas que no la pueden usar. Cuando vayas a servir los alimentos, los puedes presentar con algún elemento del tema o flores, pero, en la cocina, debes tener las cosas que vayas a usar, que decoren y aporten a crear un ambiente pero que, a la vez, sean prácticas.

En el caso del baño, puedes tener algunas toallas, velas o cualquier elemento de uso práctico que tenga la temática con la que quieres decorar. Si usas velas, recuerda tener precaución y no dejarlas prendidas.

¿Qué hay de nuevo para los árboles de Navidad?

Los adornos no tan grandes, pero tradicionales como las bolas, los lazos con cintas más finitas y hasta han resurgido las lágrimas que se usaban en la década de los ochenta. (Suministrada)

En Navidades pasadas, los árboles con un material que simulaba nieve estuvieron en boga pero, este año, la diseñadora destacó que volvemos al tradicional árbol navideño.

“Vimos la tendencia de usarlos con nieve pero, este año, regresa el árbol verde. En lo personal, lo prefiero porque en Puerto Rico no cae nieve y ese árbol con nieve no dura mucho, se le empieza a caer [el material] y no es práctico”, comentó.

A la hora de decorar el árbol de Navidad, la temática retro y con menos elementos está cobrando auge y, esos tiempos en que se decoraba el árbol hasta que no se vieran sus ramas, es cosa del pasado.

“En los últimos años, hemos tenido árboles bien cargados, con muchas cintas, pero ahora la tendencia es tener el árbol tradicional”.

“Estamos retro, la generación Z ha querido estar en contacto con lo vintage. Esta tendencia de los jóvenes recordando los 70, usando mucho blanco, crema y buscando contacto con la naturaleza es lo que nos lleva por esa onda”, mencionó la diseñadora.

En cuanto a los ornamentos, el estilo vintage y las bases para poner el árbol parecen ser las opciones de moda.

“Los adornos no tan grandes, pero tradicionales como las bolas, los lazos con cintas más finitas y hasta han resurgido las lágrimas que se usaban en la década de los ochenta. Además, aunque se usan las faldas para la parte de abajo del árbol, ahora hay otras formas innovadoras como ponerlos en tiestos y estos son prácticos porque los puedes usar después para las plantas”, dijo.

“También están los nuevos tree collar, que cubren la base del árbol y ahora vienen de materiales con cartón, plástico y hasta de metal. Esa es una tendencia que llegó para quedarse”, aseguró la experta.

En cuanto a los colores, son los tonos tierra y neutrales como la madera, los que cobran fuerza este año pero sin dejar a un lado el balance con los colores que tiene la decoración del hogar.

“Están de moda la madera y los colores neutrales [pero] los metálicos [como plateado y dorado] y hasta el cristal siempre son buenas alternativas. Pero, lo más importante es que la decoración vaya acorde con lo que está pasando en tu casa. Que esa decoración de Navidad, en vez de verla como un disfraz, se integre [al espacio]”.

Esto no significa que nos vamos a olvidar del tradicional árbol decorado con los colores rojo, verde y blanco, el cual siempre es un clásico totalmente permitido.

“El que lo quiera tener tradicional, se entiende y no tiene que combinar con [la decoración de] la casa porque, en ese caso, se va bien festivo. Pero he visto arboles azul turquesa y naranja o negro, gris y blanco, y cómo se integran con lo que está pasando en la residencia... lucen bien”, acotó la experta en decoración.

De paso, recalcó que, a la hora de ambientar y decorar tu hogar, lo más importante es ponerle tu toque particular que distinga ese espacio y que refleje tu personalidad.

“No hay nada que esté bien o mal. Es súper importante que sepamos que somos individuales. Es importante buscar ser únicos y diferentes”, concluyó la decoradora.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.