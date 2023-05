Para Irene Frías (Nani) la mejor forma de influenciar la vida de los hijos es demostrarles lo feliz que uno es. “La felicidad que uno lleva, con el pasar de los años, al disfrutar las cosas sencillas de la vida. Yo pienso que ese es un ejemplo bien grande y una forma de influenciar la vida de los hijos”, reflexionó.

“ A mis 33 años, influencias todas mis decisiones y mi primera persona a llamar siempre serás tú. Te amo y te agarro la mano para siempre ” Irene Sofía

La mamá de Irene Sofía, gerente de mercadeo de The Mall of San Juan; y Laura Isabel Muñiz Frías, maestra en Bonneville School, relató cómo, a medida que sus hijas fueron creciendo, les demostró que cada etapa en la que se encontraban era la más importante. “Iba manifestándoles respeto ante su forma de ser y ver las cosas. Me parece que siempre vieron en mí el valor que le daba a la manera en que ellas pensaban y actuaban conforme iban viviendo experiencias y cambiando sus perspectivas de vida”, expresó. Además, aseguró que celebró y sigue celebrando todos los logros de sus hijas y acompañándolas en el camino.

“Una influencia grande, que veo ahora en sus vidas de adultas, es que fui mamá, no fui su amiga, hasta que nos convertimos en adultas. Eso les ha servido de mucho con sus hijos y, sin darse cuenta, hoy día, ellas han ido copiando muchas de esas cosas. Lo hablamos a veces y nos reímos, ellas mismas lo comentan [me veo como tú]”, abundó.

“ Me brindas paz con tus consejos, tu apoyo incondicional y tu forma de ver la vida ” Laura Isabel

“Una mamá feliz todo el tiempo”, eso es lo que más impacto creó en la vida de sus hijas, aseguró Nani con gran satisfacción. “Esa felicidad que vieron en su casa, en su entorno familiar, en el amor de sus padres, yo lo veo reflejado en la vida que llevan con sus parejas y en la crianza; me veo reflejada”, confesó. “Esa influencia estuvo y ha estado presente a través de los años”, añadió con orgullo.

Nani, ahora abuela, entiende que, valorar a sus hijas, independientemente de su forma pensar, acompañado de la escucha, el amor y el respeto en el hogar, es el legado que ellas practican en su vida actual. “Y esa es la influencia verdadera y duradera”, exclamó.

Como madre, Nani reconoce que “las ayudó a desarrollar seguridad y valor para ser emprendedoras y arriesgarse a cultivar sus intereses y talentos. En la vida se pueden hacer muchas cosas, no solo te define tu carrera o profesión, sino todas las cosas que te apasionan y te traen felicidad”.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.