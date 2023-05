“ Mi madre me ha dado una perspectiva de la vida que yo quiero en el futuro para mis hijos y en términos de mi carrera... quiero siempre ser feliz ” Carlos Antonio

“Soy una mamá realista que siempre hablo con mis hijos de todas las cosas de la vida. Gracias a Dios, he tenido apertura en las conversaciones con ellos, por eso, en las cosas que experimentan en cada etapa, tenemos momentos para dialogar sobre lo que presencian o las dudas que tengan”, afirmó Yaneza Bravo, vicepresidenta de Ranger American y mamá de Carlos Antonio y Anna Carolina Rodríguez Bravo, de 21 y 17 años, respectivamente.

“ Eres mi mamá... una amiga... me has dado un espacio de confianza y muchos consejos, y eres muy honesta. Te amo ” Anna Carolina

Para Bravo, educar con amor, apertura y confianza le ha ofrecido a sus hijos la seguridad de que en casa siempre encontrarán un puerto seguro. “Estamos aquí para ser su mejor cheerleader y esa persona que puede entender lo que ellos necesitan. Parte de lo que aprendí de ser madre es a escucharlos, porque no todo va a salir como nosotros queremos. Es importante saber que no controlamos el panorama de la vida de ellos, que somos guías”, destacó.

La influencia verdadera y duradera ha sido fomentarles el valor de la honestidad y la transparencia. “Siempre han tenido esa confianza conmigo para traerme sus puntos y dudas, y escucharlos sin tomar lados, para que ellos elijan una posición donde, a través de los valores familiares y el respeto, puedan cuestionar y emitir opiniones seguras”, dijo.

Por eso, en su estilo de crianza, Bravo promovió romper las creencias limitantes y los tabúes que se transfieren de generación en generación. “He tratado de romper eso, de que esos tabúes no permeen, al revés, que, cuando escuchen algo o a un influencer, se cuestionen cuán informados están, cuán real es esa opinión y si sinceramente creen en eso. Así, podrán emitir opiniones auténticas. Además, [les ayudará a] saber cuán reales son con lo que quieren en sus vidas y la gente que quieren en sus vidas”, aseguró.

De igual forma, reconoció que recibió mucho amor de sus padres y eso le ayudó a transmitir ese legado de amor, de preocuparse por los demás y por ellos mismos. “El amor de madre y ese sentido que nosotras tenemos viene como de las entrañas; ese saber que algo les está pasando es irremplazable. Te da la oportunidad de tener ese one and one que no necesariamente lo van a tener con un grupo o con otro ente de la familia. No soy su amiga, soy su mamá, pero tienen ese espacio, sin sentirse cohibidos. No siempre voy a tener la contestación o saber reaccionar, pero se puede dar el diálogo que nos ayude a entender lo que está pasando. Les enseño la vulnerabilidad de que no todo lo tenemos que saber”, aseveró.

Para ser la verdadera y duradera influencer, Bravo afirmó que, “como padres, tenemos que estar ahí [en las redes sociales], en donde están pasando las cosas, atemperarnos al momento de lo que ellos están viviendo. En mi juventud también existían riesgos, había los mismos influencers en la calle y yo la pase bien y quiero que ellos la pasen bien, que se sientan en confianza”.

La autora es periodista colaboradora de Suplementos.