4. Realiza preguntas abiertas: Haz preguntas que no generen como respuesta un sí o un no porque ahí acabará la conversación con esa persona a la que deseas impresionar o influenciar. Habla menos y escucha más, si quieres ser percibido como interesante. Una cita muy famosa dice: “Las personas interesantes son aquellas que se interesan”. No la olvides.

6. Evita el NO: Instintivamente, nos alejamos de las personas negativas y nada más negativo que la palabra “no”. Sustituye el “no” por “sin embargo”, “difiero respetuosamente” o incluye frases de transición. Por ejemplo, si te preguntan: “Te gustaría ir a comer sushi?”, si no te gusta, puedes responder: “¡Me encantaría salir a cenar contigo!, lamentablemente evito la comida asiática, pues no me cae bien”. Incorpora la comunicación asertiva a tu forma de interactuar con los demás.