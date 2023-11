Sin duda, en esta Navidad, tu destino gastronómico es The Mall of San Juan, ya que, por su exquisita oferta de restaurantes, todos con terraza al aire libre, ofrece un ambiente agradable e inolvidable para compartir con la familia y los amigos.

No hay nada mejor que visitar este centro comercial para pasar un rato ameno en sus restaurantes y locales especializados. Tu salida de compras se complementa a la perfección con la experiencia de degustar un buen plato, brindar con una exquisita copa de vino, deleitarse con un delicioso postre o hacer que tu espíritu se eleve con un sabroso café.

Estas Navidades serán aún mejores, ya que los diferentes restaurantes se unen a las festividades con sus amplios ofrecimientos y experiencias culinarias. Además, el centro comercial cuenta con valet parking de lunes a domingo para la conveniencia y comodidad de los visitantes.

PUBLICIDAD

Metropol Restaurant

Metropol Restaurant (Suministrada)

El festejo navideño y el sabor de la época no puede faltar en El Metropol Restaurant. La celebración da inicio el lunes, 20 de noviembre y se extiende hasta el Día de Acción de Gracias (jueves, 23 de noviembre) con un exquisito menú donde ofrecerán pechuga de pavo trozada con gravy, relleno de yuca y carne molida, arroz con gandules, ensalada coditos y pie de calabaza por $19.99.

Tu cena puede ser en la hermosa terraza al aire libre o en el salón del restaurante, ubicado en el primer nivel. También puedes disfrutar de este menú especial en tu hogar o en tu área de trabajo, incluso, cuenta con ofertas especiales para eventos familiares y corporativos.

La primera oferta de la Cena de Acción de Gracias para diez personas tiene un costo de $150, la segunda oferta para 15 personas está a $225, y la tercera oferta sirve hasta para 20 personas a un costo de $300.

Metropol Rastaurant (Suministrada)

A partir del viernes, 24 de noviembre, la celebración continúa con la Cena Navideña, que incluye lechón asado, arroz con gandules, guineitos, morcilla y pasteles. El horario regular de Metropol Restaurant es todos los días de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. Para más información y órdenes, llama al 787-302-0118.

Cafeto

Cafeto (Suministrada)

Para celebrar la Navidad, no hay nada mejor que un café y un coquito. Por eso, Cafeto trajo dos nuevas opciones que prometen cautivar tu paladar. Se trata del Coquito Tres Leches ($5.00 con tax incluido), hecho con un esponjoso bizcocho de vainilla y el típico coquito, que no puede faltar en una Navidad boricua.

PUBLICIDAD

Además, tiene el Red Velvet Frozen Coffee ($7.50 con tax incluido), una alternativa refrescante y deliciosa para acompañarte, ya sea de mañana, de tarde o en tu salida de noche.

Cafeto (Suministrada)

El aroma del típico café con sus granos Alto Grande también promete cautivar tus sentidos en este espacio, ubicado cerca del atrio central del centro comercial. Y no hay mejor compañía para estas bebidas deliciosas que los sándwiches y dulces de repostería que complementan la oferta gastronómica que encuentras en Cafeto.

Il Nuovo Mercato

Il Nuovo Mercato (Archivo)

Los sábados huelen a Navidad y es que en Il Nuovo Mercato, todos los sábados, a partir del 25 de noviembre, tendrán lechón para alimentar el espíritu navideño. Además, podrás celebrar de un ambiente exquisito con los happy hours de lunes a jueves, con cócteles con sabor festivo. Esto, a partir del 27 de noviembre.

Los más pequeños tendrán la oportunidad de dejarle su carta a Santa en un buzón especial y, se realizará un sorteo en el que tres niños recibirán un regalo de Santa Claus.

Il Nuovo Mercato, ubicado en el tercer nivel, invita a sus comensales disfrutar de estas fiestas en su ambiente exquisito. Su concepto de estilo mercado italiano, con sus cinco bodegas de pescados, pizza, pasta, veggies y carnes, además de su carta de vinos y cócteles, serán la excusa perfecta para no dejar de celebrar.

Lo mejor de todo es que podrás vivir una experiencia culinaria única desde la hermosa terraza con la mejor vista a la Laguna San José. Para horarios e información, llama al 787-922-2734.

PUBLICIDAD

VIN’US

VIN'US (Suministrada)

Celebrar en esta enoteca y restaurante de cocina internacional creativa, es una experiencia especial, sobre todo cuando se trata de las festividades navideñas.

Para estas fechas, Vin’us contará con varios especiales inspirados en nuestros platos típicos tales como Arancinis, un risotto de gandules con morcilla de Guavate y una salsa ajilimojili. También podrás degustar unas mollejas de pollo en escabeche con majado de malanga y guineo, y crocante de alcaparras. No pueden faltar los pasteles al estilo Vin’us, que presentan el icónico pastel de masa con un guiso de filet mignon y un risotto crocante de gandules. Y, para el postre, otra delicia: un Coquito “Tres Leches”, que es un bizcocho esponjoso de vainilla hecho con el típico coquito con ron Barrilito y crema chantilly de canela.

No pierdas la oportunidad de saborear la Navidad de una manera diferente, en un ambiente moderno y casual que ofrece la oportunidad de compartir buenos vinos y disfrutar de una variada gastronomía. Para reservaciones y horarios, llama al 787-302-3075.

Starbene Caffé

Starbenne Caffé (Archivo)

Esta temporada festiva, Starbene Caffé trae una fusión de la Navidad puertorriqueña y la italiana. El lado boricua se complace con el irresistible gelato de coquito, que promete cautivar y refrescar tu paladar, además de una variedad de postres navideños puertorriqueños, mientras que la Navidad italiana se presenta a través del postre pandoro.

Disfruta de estas y otras exquisiteces italianas, y de un ambiente familiar, casual y relajado en este espacio, ubicado en el tercer nivel de Mall of San Juan. Para horarios e información, llama al 787-462-7115.

PUBLICIDAD

Hazel Bar

Hazel Bar (Suministrada)

El aroma de la Navidad y la dulzura de la época ya se siente y se saborea en Hazel Bar. Para celebrar Acción de Gracias tienes que llevarte tu tarta para acompañar esa cena especial o simplemente para darte un gustito. Puedes escoger entre el Pecan Pie, Apple Pie, Pumpkin Pie, Hazel Decante Pie y el Key Lime Pie.

A esto se suma su postre de temporada, el Pumpkin Roll, un rollito relleno de crema de calabaza, pecanas, cubierto con un irresistible glaseado de miel y el toque de la Nutella que no puede faltar. Este postre promete envolverte en el espíritu navideño.

Así que no dejes de deleitar tu paladar con estos deliciosos postres que solo puedes probar en Hazel Bar. Para información visítalos en el primer psio o llama al 787-647-1515.

Krispy Kreme Doughnuts

Krispy Kreme Doughnuts (Archivo)

Llega la Navidad y Krispy Kreme lo sabe, así que sus incomparables donas se visten de fiesta, con el propósito de que puedas celebrar con los tuyos una dulce Navidad.

Krispy Kreme Doughnuts se ubica en el primer nivel de The Mall of San Juan y, además de sus tiernas donas hechas in house, también ofrece para acompañarlas el café arábico de Puerto Rico y sus populares chillers de diversos sabores.

Tijuana’s Bar & Grill

Tijuana's Bar & Grill (Suministrada)

En Tijuana’s se celebra todo el año y más ahora, que estamos en plena época navideña. Así que, al son de pleneros y música en vivo con artistas invitados, puedes disfrutar de la mejor comida mexicana y el happy hour de margarita tradicional a dos x $10, de lunes a viernes, hasta las 7:00 p.m., y sábados y domingos hasta las 4:00 p.m. ¡La fiesta promete!

Tijuana's Bar & Grill (Suministrada)

Además, las margaritas prémium están a $9, desde las 4:00 p. m., sábados y domingos y también hay happy hour de DonQ, Dewars WL y Tito’s a $5, y Dewars 12 a $6. Para horarios e información adicional, llama al 787-302-3071.